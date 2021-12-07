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20:46 (мск), источник: РБК

Центр Гамалеи проведет испытания новой вакцины от коронавируса на людях

Центр имени Н. Ф. Гамалеи, разработавший «Спутник V», проведет первые две фазы клинических исследований новой вакцины от коронавируса на добровольцах, следует из контракта на портале госзакупок, пишет «Фармацевтический вестник».

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Новый препарат в отличие от «Спутника V» разработан на основе вирусоподобных частиц (VLP). Они не содержат генетический материал вируса-возбудителя, а имитируют его.

Его внутримышечную и интраназальную форму испытают на добровольцах 18−55 лет. Подрядчиком стала компания ООО «РИК-Фарма». Центр заплатит ей 8 240 000 ₽

О создании новой вакцины от COVID-19 Центром им. Гамалеи «Фармвестник» писал в январе. Тогда Министерство здравоохранения согласовало госзадание на ее разработку. Издание подсчитало, что на это из бюджета планировали выделить примерно 25 млн руб.

В начале ноября Центр им. Гамалеи начал доклинические исследования новой вакцины на животных. Их должны были завершить к 24 ноября — 20 декабря этого года. Как писал «Фармацевтический вестник», испытания проводились на базе шести учреждений.

Эксперты должны были изучить безопасность воздействия вакцины на иммунную систему и генетический материал, провести исследование по иммуно- и геннотоксичности, а также репродуктивной токсичности. Специалисты также проверяли способность препарата вызвать лихорадочную и аллергическую реакции.

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