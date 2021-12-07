Центр Гамалеи проведет испытания новой вакцины от коронавируса на людях

Новый препарат в отличие от «Спутника V» разработан на основе вирусоподобных частиц (VLP). Они не содержат генетический материал вируса-возбудителя, а имитируют его.
Его внутримышечную и интраназальную форму испытают на добровольцах 18−55 лет. Подрядчиком стала компания ООО «РИК-Фарма». Центр заплатит ей 8 240 000 ₽
О создании новой вакцины от COVID-19 Центром им. Гамалеи «Фармвестник» писал в январе. Тогда Министерство здравоохранения согласовало госзадание на ее разработку. Издание подсчитало, что на это из бюджета планировали выделить примерно 25 млн руб.
В начале ноября Центр им. Гамалеи начал доклинические исследования новой вакцины на животных. Их должны были завершить к 24 ноября — 20 декабря этого года. Как писал «Фармацевтический вестник», испытания проводились на базе шести учреждений.
Эксперты должны были изучить безопасность воздействия вакцины на иммунную систему и генетический материал, провести исследование по иммуно- и геннотоксичности, а также репродуктивной токсичности. Специалисты также проверяли способность препарата вызвать лихорадочную и аллергическую реакции.