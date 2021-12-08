Сталин попал в тройку лидеров среди героев и антигероев СССР

К кому из деятелей СССР россияне испытывают антипатию
Россияне назвали социологам государственных и других деятелей периода существования СССР, которые вызывают у них максимальные негативные эмоции, или антипатию. Согласно данным опроса ВЦИОМа, проведенного в рамках совместного проекта с РБК «30 лет без СССР», с большим отрывом (20% голосов) по этому показателю лидирует последний генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Горбачев, в период правления которого распался Советский Союз. Среди мужчин антипатия к нему встречается почти вдвое чаще, чем среди женщин (26% по сравнению с 15%). Люди с незаконченным или законченным высшим образованием чаще называли его антигероем (21%), чем те, кто не окончил школу.
Второе место разделили несколько человек, получивших по 11% голосов. Это два советских лидера Иосиф Сталин и Никита Хрущев, а также ближайший сподвижник Сталина, глава НКВД Лаврентий Берия. Сталин вызывает антипатию одинаково у мужчин и женщин (11 и 12%). Чем моложе респонденты, тем чаще они называли его в числе антигероев (так считает каждый пятый опрошенный в возрасте от 18 до 24 лет; среди россиян старше 60 лет об антипатии к Сталину говорят только 7%).
Опрос ВЦИОМа был проведен 24 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.
Несмотря на то что Горбачев начал политическую либерализацию страны, он выглядит слабым в глазах многих россиян, а в России исторически любят сильных лидеров и не прощают слабости, считает политолог Алексей Макаркин. «Он не смог удержать СССР, он проиграл в конкурентной борьбе Борису Ельцину (поэтому Ельцин в меньшей степени антигерой), потерял страну и партию», — сказал эксперт РБК. По мнению советника генерального директора ВЦИОМа Елены Михайловой, негативное отношение респондентов к президенту СССР связано и с коллективной ностальгией по советской эпохе.
Отношение к Сталину в обществе сложное, но для многих групп населения он фактически герой, продолжает Макаркин. «Сталинизм у нас многослойный и масштабный: одни видят в нем твердокаменного коммуниста, другие — имперца, продолжателя Петра Первого, третьи — аскета во власти, — поясняет он. — Образы разные, но все положительные для соответствующих групп населения, ведь главный запрос у нас — на сильного лидера».
Те же группы, что симпатизируют Сталину и мечтают о «сильной руке», негативно относятся к Хрущеву и его политике «оттепели», говорит Макаркин. «Например, негативно оценивается амнистия: ведь на свободу вышли прежние “враги народа”. Кроме того, многие не могут простить Хрущеву, что он передал Крым Украине, — отметил он. — Но главная претензия — это XX съезд, на котором он осудил Сталина». Однако есть в обществе и либерально настроенная группа, которая критически относится к сталинизму, тоталитаризму и репрессиям, и она негативно относится как к Сталину, так и к его сподвижнику Берии, сказал политолог.
На третьем месте по антипатиям россиян Борис Ельцин (9%), затем следуют Леонид Брежнев (5%), еще один глава НКВД сталинского периода Николай Ежов (4%) и Владимир Ленин (4%). Почти половина россиян — 40% — не смогли назвать ни одного антигероя времен СССР. И это естественно, пояснил Макаркин: в России стабильно падает интерес к истории, особенно у молодежи.
Кроме того, среди антигероев россияне упоминали воевавшего на стороне нацистов генерала Андрея Власова (2%), писателя Александра Солженицына (2%), Адольфа Гитлера (1%), советского лидера Юрия Андропова (1%), первую женщину-космонавта Валентину Терешкову (менее 1%), серийного убийцу Андрея Чикатило (менее 1%, чаще его называли женщины, чем мужчины). Были и такие, кто, отвечая на вопрос (он был открытым, то есть можно было назвать любую фамилию), называл деятелей более позднего периода — создателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди, Владимира Путина, Дмитрия Медведева (у каждого менее 1%).
Кого россияне считают героями советской эпохи
Абсолютным героем для россиян стал космонавт Юрий Гагарин: таковым его назвал 41% опрошенных, причем одинаково и мужчины, и женщины. В этом нет ничего неожиданного, считает Елена Михайлова: «Образ Гагарина выступает знаковым символом советской эпохи, одним из наиболее эмоционально близких для всех возрастных групп россиян образов». Кроме того, первый российский космонавт — это консенсусная фигура, к нему нет идеологических вопросов, добавляет Макаркин. При этом в 2021 году в России отмечалась 60-летняя годовщина первого полета человека в космос, из-за чего СМИ постоянно напоминали об этом событии.
Логично и то, что на втором месте в списке героев оказался «маршал Победы» Георгий Жуков (22% голосов), считает Макаркин. «Он не только герой войны, он еще и в 1990-х годах активно противопоставлялся Сталину: продвигалась точка зрения, что победить удалось не благодаря, а вопреки действиям генералиссимуса, а главным народным полководцем был Жуков», — говорит эксперт. По его мнению, к Жукову с симпатией относятся в том числе и противники Сталина.
Сам Сталин попал на третье место в списке героев советской эпохи с 20% голосов (28% мужчин и 14% женщин). Хотя сталинские репрессии и жесткость режима оставили негативный след в коллективной памяти народа, они балансируются «позитивным опытом прошлого (прежде всего победой в Великой Отечественной войне)», говорит Елена Михайлова.
На четвертом месте по числу голосов — также попавший в оба списка Леонид Брежнев (9% голосов). «Для старшего поколения его эпоха — это время стабильности, предсказуемости и период реальных материальных улучшений, — пояснил РБК Макаркин. — Люди из коммуналок переезжали в отдельные квартиры, был построен АвтоВАЗ».
Героями СССР россияне также сочли главу советской космической программы Сергея Королева (8%), Владимира Ленина (7%), летчика Алексея Маресьева (4%), ученого и правозащитника Андрея Сахарова (4%), космонавта Валентину Терешкову (3%), маршала Константина Рокоссовского (3%), героев Великой Отечественной войны Александра Матросова (3%) и Зою Космодемьянскую (3%). В ответе на этот вопрос россияне также упоминали Владимира Путина, Александра Пушкина, Сергея Шойгу и Леонида Рошаля.