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06:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск назвал один из самых больших рисков для человечества

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал падение рождаемости в мире одним из самых больших рисков для цивилизации. Заявление миллиардера прозвучало на фоне растущей статистики отказа от деторождения из-за перенаселения планеты и изменений климата, сообщает CNBC.

Источник: AP 2021

«Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова», — сказал Илон Маск на мероприятии Wall Street Journal. Как отметил бизнесмен, многие люди думают, что планета перенаселена и популяция человечества бесконтрольно растет. Однако если взглянуть на данные, будет видно, что это совсем не так. «Людей не хватает», — заявил он.

Согласно аналитической записке финансового конгломерата Morgan Stanley, все больше людей отказываются заводить детей, поскольку боятся, что они не смогут пережить последствия глобального потепления, такие как экстремальные погодные явления и нехватка урожая.

Эта тенденция очень быстро оказывает негативное влияние на глобальный уровень рождаемости.

Проблемой также обеспокоены правительства по всему миру. В некоторых регионах Китая ввели денежные субсидии для поощрения деторождения. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал увеличение рождаемости среди коренного населения Европы единственным способом остановить вымирание. А президент России Владимир Путин подчеркнул, что демографическая проблема является одной из основных для страны.

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