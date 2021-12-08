Илон Маск назвал один из самых больших рисков для человечества

«Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова», — сказал Илон Маск на мероприятии Wall Street Journal. Как отметил бизнесмен, многие люди думают, что планета перенаселена и популяция человечества бесконтрольно растет. Однако если взглянуть на данные, будет видно, что это совсем не так. «Людей не хватает», — заявил он.
Согласно аналитической записке финансового конгломерата Morgan Stanley, все больше людей отказываются заводить детей, поскольку боятся, что они не смогут пережить последствия глобального потепления, такие как экстремальные погодные явления и нехватка урожая.
Эта тенденция очень быстро оказывает негативное влияние на глобальный уровень рождаемости.
Проблемой также обеспокоены правительства по всему миру. В некоторых регионах Китая ввели денежные субсидии для поощрения деторождения. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал увеличение рождаемости среди коренного населения Европы единственным способом остановить вымирание. А президент России Владимир Путин подчеркнул, что демографическая проблема является одной из основных для страны.