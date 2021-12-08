«Омикрон» может вызывать пневмонию в разы быстрее других вариантов

По его словам, первоначальный переполох и бурная реакция на появление штамма «Омикрон» связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека.
«Оно меняется и становится более эффективным, но мы пока всего не знаем. Тесты на нейтрализацию вируса занимают достаточно много времени, но биоинформатические исследования уже проведены во многих странах, в том числе и в России. И ученые не нашли ничего такого, что бы ставило свойства вируса с ног на голову, — рассказал ученый. — Что плохо в штамме “Омикрон”, он точно так же, как и “Дельта”, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому “Омикрон” быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно».
По словам Александра Семенова, при инфицировании прежними вариантами коронавируса у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10−11 дней, а сейчас этот период сократился до 3−5 дней.