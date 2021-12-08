05:50 (мск), источник: Life.ru
Президент Бразилии Болсонару стал человеком года по версии читателей журнала Time
В первую тройку также попали экс-лидер США Дональд Трамп и врачи, сражающиеся с ковидом.
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Президент Бразилии Жаир Болсонару признан человеком года по версии читателей популярного американского журнала Time.
Из более чем девяти миллионов голосов, отданных читателями за того, кто, по их мнению, является человеком или группой, оказавшими наибольшее влияние на этот год — к сожалению или к счастью, — Болсонару получил 24% голосов.
Выбор читателей Time весьма неоднозначен, ведь в конце октября специальная комиссия Сената Бразилии просила Верховный суд и прокуратуру провести расследование в отношении Болсонару после его высказываний о ковиде, а также заблокировать соцсети политика. На прошлой неделе судья Верховного суда Бразилии санкционировал расследование в отношении президента из-за его слов о связи вакцинации от коронавируса с риском развития СПИДа.
Человек года по версии редакции журнала Time будет объявлен 13 декабря. В прошлом году премию разделили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. А в опросе читателей первое место заняли медсёстры, врачи, сотрудники служб доставки и продуктовых магазинов и «многие другие, рисковавшие своей жизнью на передовой пандемии CoViD-19».
Ранее журнал Forbes впервые за 11 лет не поставил Ангелу Меркель на первое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира. Возглавила список Маккензи Скотт, бывшая жена основателя американского онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса.
Иван Косицын