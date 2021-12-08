МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова планируют объединить

Увы, есть такая тема, на самом высоком уровне ее обсуждают. Это не значит, что объединение вот-вот случится. Это значит, что его обсуждают, это точно.
Эдуард Бояковэкс-худрук МХАТ имени Горького
По мнению Эдуарда Боякова, это «ужасно и глупо», потому что не найти более разных театров.
«Если брать МХАТ Горького или МХТ Чехова, то к каждому можно найти с десяток театров, которые им ближе», — подытожил бывший худрук.
Московский художественный театр был основан в 1898 году К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. В 1987 году театр разделился на МХАТ имени Горького под руководством Татьяны Дорониной и МХАТ имени Чехова (худрук — Олег Ефремов). В ноябре текущего года МХТ имени Чехова возглавил Константин Хабенский, сменивший на должности художественного руководителя Сергея Женовача. А МХАТ имени Горького возглавил гендиректор Владимир Кехман. Пост худрука, который покинул Эдуард Бояков, остается вакантным.