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11:43 (мск), источник: Известия

МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова планируют объединить

МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова планируют объединить. Это произойдет не сейчас, но в обозримом будущем такой сценарий возможен, рассказал «Известиям» экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

Источник: Известия
Увы, есть такая тема, на самом высоком уровне ее обсуждают. Это не значит, что объединение вот-вот случится. Это значит, что его обсуждают, это точно.
Эдуард Бояков
экс-худрук МХАТ имени Горького

По мнению Эдуарда Боякова, это «ужасно и глупо», потому что не найти более разных театров.

«Если брать МХАТ Горького или МХТ Чехова, то к каждому можно найти с десяток театров, которые им ближе», — подытожил бывший худрук.

Московский художественный театр был основан в 1898 году К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. В 1987 году театр разделился на МХАТ имени Горького под руководством Татьяны Дорониной и МХАТ имени Чехова (худрук — Олег Ефремов). В ноябре текущего года МХТ имени Чехова возглавил Константин Хабенский, сменивший на должности художественного руководителя Сергея Женовача. А МХАТ имени Горького возглавил гендиректор Владимир Кехман. Пост худрука, который покинул Эдуард Бояков, остается вакантным.

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