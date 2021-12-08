10:57 (мск), источник: RTVi
В России начали блокировать анонимайзер Tor
В России началась блокировка доступа к браузеру Tor, который используется для анонимного соединения с интернетом. Об этом сообщили разработчики в блоге на сайте проекта.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Накануне Роскомнадзор уведомил сервис Tor Project о планах включить его сайт, где можно скачать браузер, в реестр запрещенных, если тот не удалит противоправную информацию. О чем именно идет речь регулятор не уточнил. О блокировке самого браузера Tor и одноименной сети в письме ведомства не говорится.
«С 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России стали блокировать доступ к Tor. Сегодня мы узнали, что Роскомнадзор <…> грозится заблокировать наш основной сайт», — сказано в сообщении команды Tor.
Общественная организация по защите цифровых прав и свободе информации «Роскомсвобода» 3 декабря сообщила о том, что жители крупных городов России жаловались на перебои в работе браузера. Теперь же разработчики подтвердили возможную блокировку и предложили пользователям по всему миру поднимать у себя выходные узлы браузера. Отмечается, что Россия — вторая страна в мире по количеству пользователей анонимного браузера. Tor ежедневно открывают более 300 тыс. россиян — это 15% от всех его пользователей.
В реестре сайтов с «запрещенной информацией», который ведет Роскомнадзор, упоминается страница torproject.org. Она попала туда по решению Саратовского районного суда от 2017 года. При этом, согласно решению суда, доступ к странице не ограничивается.
Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. С помощью сети узлов пользователи могут защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться интернетом. При этом браузер часто используется для выхода в скрытую сеть даркнет.
«Убежден, что большинство пользователей Tor применяют его исключительно для незаконных действий: доступа к противоправной информации, покупки или продажи запрещенных веществ, номеров кредитных карт, ворованных данных, нелегальных услуг», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
По его мнению, именно с помощью этого браузера российская молодежь вовлекается в наркопотребление. Горелкин отметил, что для него Tor — «абсолютное зло, с которым нужно бороться максимально жестко и бескомпромиссно».
Однако этим браузером пользуются силовики для поимки злоумышленников, технические специалисты и обычные люди, пытающиеся избавиться от назойливой рекламы, пишет «Коммерсант».
Блокировка Tor в целом является продолжением политики российских властей в области контроля контента в интернете и деанонимизации пользователей. В частности, в начале декабря Роскомнадзор анонсировал введение централизованного управления «в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». В связи с этими планами регулятор обратился к компаниям и ведомствам с просьбой сообщить, насколько им для бесперебойной работы нужны VPN-сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.
В начале сентября в России ограничили работу более десятка популярных сервисов, в частности, ExpressVPN, Nord VPN, Hola! VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN. Роскомнадзор отмечал, что они «создают условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма».
Спустя несколько дней после блокировки этих VPN-сервисов, ряд интернет-ресурсов, включая крупный стриминговый сервис Twitch, компьютерную онлайн-игру World of Tanks и площадку интернет-торговли Avito, столкнулись с проблемами с доступом к своим ресурсам.
В начале лета Роскомнадзор также заблокировал VyprVPN и Opera VPN.