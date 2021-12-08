11:59 (мск), источник: Daily Storm
Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей без маски по фото
Теперь по делам о нарушении масочного режима не потребуется расследование и экспертиза.
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За нарушение масочного режима будут штрафовать по фото. Теперь для этого не надо будет проводить расследование и назначать экспертизы, достаточно будет протокола и фотофиксации. Об этом сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.
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