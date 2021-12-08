В Японии запустят автобусы на рельсах

С 25 декабря в Японии начнут курсировать необычные гибридные автобусы, которые будут передвигаться как по обычным дорогам, так и по рельсам. Новый городской транспорт, рассчитанный на 23 пассажира, будет ездить по маршруту протяженностью 123 километра.
Особенность этого транспорта в том, что он может двигаться по обычной дороге, а затем переходить на железнодорожные рельсы и ехать, как поезд. Благодаря нажатию одной кнопки резиновые шины будут втягиваться внутрь корпуса, а вместо них появятся колесные пары. Весь процесс перехода занимает лишь 15 секунд. Будучи на рельсах, автобус может разогнаться до 80 км/ч. Из соображений безопасности для нового автобуса построили отдельные рельсы.
Разработка нового двухрежимного транспорта началась еще в 2002 году, а летом 2021 года завершились его последние испытания. Сейчас готово три таких гибридных автобуса, но если этот транспорт станет популярным, то компания Asa Coast Railway запустит их массовое производство.
По словам разработчиков, такой вид транспорта будет более экономичным и экологичным, чем традиционные автобусы. Кроме того, он может стать незаменимым в случае землетрясения или другой катастрофы, приспосабливаясь к разным типам дороги в зависимости от ситуации.