Найден доисторический «дядя» современных крокодилов

В американском штате Вайоминг обнаружены хорошо сохранившиеся окаменелости ранее не известного «родственника» крокодилов.
Новый вид, получивший название Amphicotylus milesi, достигал 4,5 метров в длину, весил почти полтонны и имел во рту 30 острых, как бритва, зубов. Он жил примерно 155 миллионов лет назад.
Доисторический «дядя» крокодилов принадлежал к группе Goniopholididae, жившей в юрский и ранний меловой периоды. Гониофолидиды имели длинную плоскую морду и вторичное нёбо, как у современных крокодилов. Именно появление вторичного неба считается ключевой чертой в ранней эволюции крокодилов.
Открытый учеными вид уже умел дышать под водой, держа добычу во рту, как современные крокодилы.
Анатомия Amphicotylus milesi проливает свет на развитие новой дыхательной системы в ходе эволюции крокодилов и адаптацию к воде, которая привела к появлению современных крокодилов, говорится в исследовании.