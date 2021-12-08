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16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден доисторический «дядя» современных крокодилов

Он уже умел дышать под водой, держа добычу во рту.

В американском штате Вайоминг обнаружены хорошо сохранившиеся окаменелости ранее не известного «родственника» крокодилов.

Новый вид, получивший название Amphicotylus milesi, достигал 4,5 метров в длину, весил почти полтонны и имел во рту 30 острых, как бритва, зубов. Он жил примерно 155 миллионов лет назад.

Доисторический «дядя» крокодилов принадлежал к группе Goniopholididae, жившей в юрский и ранний меловой периоды. Гониофолидиды имели длинную плоскую морду и вторичное нёбо, как у современных крокодилов. Именно появление вторичного неба считается ключевой чертой в ранней эволюции крокодилов.

Открытый учеными вид уже умел дышать под водой, держа добычу во рту, как современные крокодилы.

Анатомия Amphicotylus milesi проливает свет на развитие новой дыхательной системы в ходе эволюции крокодилов и адаптацию к воде, которая привела к появлению современных крокодилов, говорится в исследовании.

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