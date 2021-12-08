В музее Лондона тираннозавра нарядили в рождественский свитер

Компания British Christmas Jumpers ранее вязала свитеры для Эда Ширана и парламентариев.
Директор фирмы Снахал Патель сказал, что обновка для динозавра стала самой амбициозной работой: на ее создание у сотрудников ушло 100 часов.
«Мой отец никогда не делал такого, а он в этом бизнесе уже 35−40 лет», — заметил Патель.
Компания из Лестера производит рождественские джемперы с 1980-х годов.
Свитер тираннозавра в 12 раз тяжелее обычного. При этом изделия с похожим орнаментом можно купить в сувенирной лавке музея.
Работники говорят, что доходы от продажи этих джемперов идут не только на научно-исследовательскую деятельность, но и на поддержание 80-метровых экспонатов.
Музей выбрал фирму из Лестера, поскольку её джемперы делаются в Британии из переработанной пряжи и пластиковых бутылок.