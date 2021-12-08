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17:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

В музее Лондона тираннозавра нарядили в рождественский свитер

Любимцу посетителей лондонского Музея естественной истории достался гигантский рождественский джемпер, изготовленный семейной фирмой из Лестера.

Свитер доисторического хищника изготовлен из волокна, состоящего из переработанного пластика | Источник: BBC News Русская служба

Компания British Christmas Jumpers ранее вязала свитеры для Эда Ширана и парламентариев.

Директор фирмы Снахал Патель сказал, что обновка для динозавра стала самой амбициозной работой: на ее создание у сотрудников ушло 100 часов.

«Мой отец никогда не делал такого, а он в этом бизнесе уже 35−40 лет», — заметил Патель.

Компания изготавливает рождественские свитера с 1980-х гг. | Источник: BBC News Русская служба

Компания из Лестера производит рождественские джемперы с 1980-х годов.

Свитер тираннозавра в 12 раз тяжелее обычного. При этом изделия с похожим орнаментом можно купить в сувенирной лавке музея.

Работники говорят, что доходы от продажи этих джемперов идут не только на научно-исследовательскую деятельность, но и на поддержание 80-метровых экспонатов.

Музей выбрал фирму из Лестера, поскольку её джемперы делаются в Британии из переработанной пряжи и пластиковых бутылок.

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