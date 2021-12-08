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17:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

США вернули Ираку украденную из музея табличку с фрагментом «Эпоса о Гильгамеше»

Эту табличку с фрагментом текста «Эпоса о Гильгамеше» украли из музея в Ираке и в 2007 году незаконно вывезли в США. Ученые предполагают, что ее возраст — 3500 лет.

Источник: US IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT

Теперь ее вернули властям Ирака, которые назвали возвращение артефакта в страну победой над теми, кто пытался украсть ее историю.

Глиняную табличку с фрагментом текста «Эпоса о Гильгамеше» приобрела в 2014 году компания Hobby Lobby для демонстрации в Музее Библии в Вашингтоне. По сведениям ЮНЕСКО, в 1991 году ее украли из музея в Ираке и незаконно привезли в США.

Американские власти конфисковали табличку в 2019 году, заявив, что она была украдена и должна быть возвращена владельцам.

Источник: BBC

В сентября этого года Смитсоновском Национальном музее состоялась церемония возвращения примерно 17 тысяч украденных предметов старины, которые США согласились вернуть в Ирак, хотя некоторые из них покинули страну еще в июле. В их числе и табличка Гильгамеша.

«Возвращая эти незаконно приобретенные объекты, власти Соединенных Штатов и Ирака дают иракскому народу возможность снова приобщиться к странице своей истории», — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. По ее словам, возвращение таблички — это значительная победа в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

По данным Министерства юстиции США, к 2001 году табличка Гильгамеша оказалась в руках лондонского торговца антиквариатом. Затем она попала к дилерам в США, а затем обратно в Лондон, где в 2014 году аукционный дом Christie’s продал ее Hobby Lobby за 1,67 млн долларов.

Hobby Lobby подала в суд на Christie’s, заявив, что аукционный дом предоставил ложную документацию об истории таблички. Аукционный дом Christie’s заявил, что в то время не знал, что документы на табличку были фальшивыми.

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