Преступники проникли в дом американки и установили там рождественскую ель

В начале декабря соцсети облетела необычная история жительницы штата Вашингтон Шайны Райс, которую она сама рассказала в TikTok. Дело в том, что в своей собственной квартире она обнаружила неизвестную пару. Злоумышленники не просто проникли в ее дом, но и быстро сменили замки на входной двери, собрали ее вещи в мешки и даже украсили дом к рождественским праздникам.
Своим подписчикам Райс рассказала, что некоторое время назад вместе с сыном переехала в другую квартиру, но в старой, которая также является ее собственным домом, по-прежнему оставалось большое количество вещей, в том числе новогодняя елка и украшения. Именно за ними она и поехала, когда обнаружила неладное и не смогла попасть в квартиру.
Вызвав наряд полиции, который взломал входную дверь, Райс увидела довольно странную картину. Оказалось, что буквально за две недели, пока она не появлялась на старом месте жительства, неизвестная пара проникла в квартиру, и успела там обосноваться.
«Новые жильцы» сменили замки, собрали в пакеты все хозяйские вещи и, судя по всему, даже успели продать что-то из бытовой техники.
Но забавным в этой истории оказалось то, что на фоне всего того хаоса, что творился в квартире, была установлена рождественская ель и развешаны гирлянды.
Райс рассказала, что полиция застала злоумышленников дома, когда они мирно отдыхали. В квартире также были обнаружены пистолет и огромный нож. Теперь с непрошенными жильцами будет разбираться полиция, пишет Mirror.