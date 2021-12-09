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02:10 (мск), источник: РБК

Общественная палата предложила отказаться от термина «QR-код» в документах

Общественная палата подготовила заключение на законопроекты о QR-кодах. Среди предложений — сертификаты привитым зарубежными вакцинами иностранцам, доступ в больницы и храмы без кодов и отказ от термина «QR-код» в документах.

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Источник: РИА "Новости"

Общественная палата опубликовала заключение на законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и при поездках на авиа и железнодорожном транспорте.

Законопроекты, которые в середине ноября в Госдуму внесло правительство, предусматривают введение QR-кодов для посещения общественных мест по спискам, которые должны будут подготовить главы регионов, и при поездках на ж/д и авиатранспорте. До начала рассмотрения в парламенте отзывы на законопроекты, до 14 декабря включительно, должны представить регионы, Общественная и Счетная палаты, а также Совет Федерации.

В заключении Общественная палата предлагает отказаться от использования в законопроектах термина «QR-код». По мнению авторов документа, термин является «малопонятным и отпугивающим для большого числа граждан», поэтому законодателям рекомендуется использовать слова, «более понятные широкой аудитории», в том числе лицам пожилого возраста.

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Кроме того, сама процедура получения кода вызывает затруднения и «эмоциональные переживания» у граждан, не имеющих достаточного опыта в использовании гаджетов, — в частности, сталкиваются одинокие пожилые люди и лица с ограниченными возможностями здоровья, отмечают в Общественной палате.

В качестве альтернативного названия QR-кодам члены ОП предлагают термины «сертификат иммунного здоровья» и «свидетельство».

Ранее источники РБК сообщали о том, что в Кремле и правительстве обсуждают новое название документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации могут посещать общественные места. После публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «достаточно странной». «Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется… Это такая информация (в СМИ) достаточно странная», — отметил он, призвав «сохранять трезвость ума» и отметив, что вопрос переименования существует «только у издания, которое это опубликовало».

Что еще Общественная палата предлагает изменить в законопроектах:

  • расширить перечень мест, для входа в которых не нужен сертификат о вакцинации. В список, по мнению палаты, в частности, нужно добавить поликлиники, больницы и кабинеты стоматологов, а также религиозные организации
  • закрепить механизм выдачи ковид-сертификатов иностранцам, привитым незарегистрированными в России вакцинами
  • ужесточить контроль за необоснованным отказом от медицинского отвода от вакцинации против COVID-19 и детально проработать порядок его предоставления
  • не распространять ограничения на граждан, имеющих медицинские противопоказания
  • назначить только одну структуру ответственной за доставку сертификаты о вакцинации проживающим в сельской местности или труднодоступной местности. При этом, утвердить четкий срок доставки документов
  • освободить от ограничений организации, которые формируют свободные от коронавирусной инфекции зоны. Это необходимо для восстановления экономической активности

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Принятие законопроекта также потребует поправок в акты, регулирующие основания для проверки документов, указывают в Общественной палате. На данный момент охранники в торговых центрах юридически не имеют право проверять паспорт, который необходим для подтверждения QR-кода, подчеркивают в ОП.

Палата также предлагает ряд изменений в законопроект о QR-кодах во время поездок на ж/д и авиатранспорте. Так, по мнению ОП, в ряде случаев нужно предоставить право пользоваться транспортом даже при отсутствии сертификатов.

Ситуации, когда человек без QR-кода может воспользоваться транспортом:

  • возвращение в Российскую Федерацию
  • административное выдворение за пределы России, депортации или реадмиссии
  • направление к месту лечения или обратно
  • сопровождение пассажира-инвалида к месту лечения или обратно
  • поездка на похороны члена семьи и обратно
  • в иных тяжелых жизненных ситуациях

«Представляется обоснованным определить четкий перечень экстренных жизненных ситуаций, в которых допускается возможность приобретения и использования авиа- и железнодорожных билетов при предъявлении отрицательных ПЦР-тестов», — указывается в заключении.

ОП также обращает внимание на неясность в сроках сертификатов при бронировании билетов — возможна ситуация, в которой на момент билета сертификат является действующим, однако к дате поездки срок его действия уже пройдет. Сейчас согласно законопроекту данные о вакцинации требуются во время покупки билетов, однако позднее стало известно о планах корректировки инициативы — QR-коды могут проверять уже при посадке в поезд или на самолет.

Среди других предложений палаты по QR-кодам в поездках:

  • разрешить покупать билеты без предъявления сертификатов. Но обязать граждан загрузить его за 1 день до отправления поезда, а при авиаперелете — перед регистрацией на соответствующий рейс
  • уточнить нормы по межрегиональным автобусным маршрутам

Перед подготовкой заключения Общественная палата провела обсуждение инициативы 26 ноября. Тогда секретарь ОП Лидия Михеева сообщала, что в связи с обсуждениями только по законопроекту с QR-кодами в ОП поступило около 40 тыс. сообщений. По ее словам, почти в два раза большего годового числа обращений. При этом с уникальных IP-адресов поступило только 46%, а более 53% обращений — предполагаемый результат хакерских атак на вычислительную систему, указывается в заключении ОП. «В отношении рассматриваемых законопроектов наблюдается немало спекуляций в информационном поле», — отмечают в Палате.

В начале декабря отрицательный отзыв на законопроекты подготовила региональная общественная палата Астраханской области. Она расценила законопроект как неактуальный, способствующий еще большей коррупции из-за покупки сертификатов.

Ранее РБК сообщал, что у федерального центра пока нет финального решения о том, принимать законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте или нет. Финальное решение по ним будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации — уровня коллективного иммунитета от коронавируса и темпов вакцинации, указывали источники РБК.

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