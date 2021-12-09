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07:00 (мск), источник: РБК

Глава РФПИ назвал способ борьбы с новыми мутациями коронавируса

Самый эффективный способ борьбы с новыми мутациями коронавируса, в том числе штаммом «омикрон» и вариантами SARS-CoV-2, которые могут возникнуть в дальнейшем — это комбинирование разных вакцин. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Источник: AP 2021

По словам Дмитриева, первой комбинацией вакцин стал «Спутник V» от Центра им. Гамалеи. «Это аденовирус 26 (первый укол) и аденовирус 5 (второй укол). Это гетерогенный подход, который доказал свою эффективность. Другие двухкомпонентные вакцины предполагают укол одни и тем же компонентом дважды», — заявил он.

Глава РФПИ рассказал, что фонд спонсирует исследования комбинации «Спутника Лайт» (первый компонент «Спутника V») в Аргентине в сочетании с препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinopharm. Он напомнил, что отдельные исследования с AstraZeneca начались еще в феврале.

«Имеющиеся данные свидетельствуют, что “Спутник Лайт” может бустировать другие вакцины более эффективно, чем третий укол той же самой вакцины», — сообщил Дмитриев.

Накануне Pfizer опубликовала результаты предварительного исследования эффективности вакцины Pfizer/BioNTech против омикрон-штамма. Ученые сообщили, что двукратной вакцинации этим препаратом недостаточно для надежной защиты, однако три дозы вакцины способны нейтрализовать вирус.

Как предположил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, омикрон-штамм может выступать как «живая вакцина». По его словам, в научных кругах обсуждается теория о том, что коронавирус прошел вторую фазу эволюции и стал более заразным, но менее патогенным.

Штамм «омикрон» был впервые выявлен в ноябре в ЮАР и Ботсване. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заражения им подтверждены в более чем 50 странах. В их число входит и Россия.

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