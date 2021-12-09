10:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые научились узнавать время смерти нейронов
Новая технология поможет бороться с до сих пор неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями.
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Определить, когда клетка мозга мертва, бывает крайне сложно, говорят исследователи. Нейроны, которые под микроскопом кажутся неактивными, могут оставаться в своего рода подвешенном состоянии между жизнью и смертью в течение нескольких дней, а некоторые внезапно начинают снова передавать сигналы.
Для исследователей, изучающих нейродегенерацию, крайне важно научиться определять точное время смерти нейронов, чтобы вовремя спасать деградирующие клетки от гибели.
Исследователи из Gladstone Institutes разработали новую технологию, которая позволяет отслеживать тысячи клеток одновременно и определять точный момент смерти для любой из них. Этот подход уже проверен на клетках грызунов, рыбки данио и человека. С его помощью можно отслеживать клетки в течение нескольких недель или месяцев.
Ученые объединили технологию клеточных сенсоров на основе кальция с машинным обучением. Когда клетка погибает, уровень кальция в ней повышается, и сенсоры начинают флуоресцировать.
Дальше дело за компьютером, который может различать живые и мертвые клетки в 100 раз быстрее и точнее, чем человек. «Наша новая система работает почти мгновенно — быстрее, чем мы можем получить новые изображения на микроскопе», — говорит доктор Джереми Линсли, один из авторов работы.
Технология позволяет замечать начало гибели клетки задолго до точки невозврата. В будущем это поможет бороться с до сих пор неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, деменция и другие.
Ученые считают, что новые сенсоры, получившие название GEDI, «джедай», также могут быть использованы в любых типах клеток.
Анна Лысенко