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11:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под знаменитой картиной Рембрандта нашли скрытый эскиз

Помогла краска с мелом и современные технологии.

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Листайте, чтобы увидеть эскиз

Под самой известной картиной Рембрандта «Ночной дозор» реставраторы обнаружили скрытый эскиз.

Он показывает, какой была первоначальная задумка шедевра 1642 года, сообщает Guardian.

Картину художнику заказал капитан Франс Баннинг Кок и семнадцать его кловеньеров — членов отряда Стрелкового общества гражданского ополчения Нидерландов. Полотно должно было украсить недавно построенное здание «Зала встреч» стрелков-ополченцев в Амстердаме.

Всего в «Ночном дозоре» изображены 34 персонажа, а восемнадцать имен заказчиков начертаны на щите в правой части картины. Эскиз показывает, как первоначально располагались фигуры на картине, а также копья, мечи и перья на шляпах.

Набросок был выполнен бежевой краской с высоким содержанием мела. Благодаря этому исследователям с помощью новейших технологий сканирования удалось составить «кальциевую карту» полотна.

«Вы спросите, почему это так важно? Что ж, это дает нам ощущение, что мы заглянули через плечо Рембрандта, когда он работал над “Ночным дозором”», — прокомментировал открытие Питер Рулофс, руководитель отдела картин Рейксмузеума.

«Мы всегда подозревали, что Рембрандт сделал набросок на холсте, прежде чем приступить к такой сложной композиции. Но это всегда было предположением», — добавил он.

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Анна Лысенко

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