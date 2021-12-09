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17:59 (мск), источник: ТАСС

В Москве назвали лауреатов премии Российской академии общественных связей

Награду получили глава Института развития интернета Алексей Гореславский и вице-президент АКАР Владимир Евстафьев.

Источник: РИА "Новости"

Глава АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский и вице-президент Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР), официальный представитель МФК Каннские львы в России Владимир Евстафьев стали лауреатами премии AB OVO Российской академии общественных связей (РАОС) «За особый вклад в развитие индустрии общественных связей». Церемония награждения прошла на традиционном академическом завтраке РАОС в четверг.

«И Алексей Гореславский, и Владимир Евстафьев — достойные лауреаты, олицетворяющие собой различные ипостаси индустрии общественных связей, но при этом сущностно связанные друг с другом», — отметил президент РАОС Виталий Расницын, вручая награды.

Премия получила название AB OVO (в переводе с латыни «от яйца») — это «обращение к началу начал, символу развития жизни, связности и преемственности», пояснили в РАОС.

В нынешнем году премию вручили в четвертый раз, ее первыми лауреатами в 2018 году стали генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и доктор социологических наук, профессор Марина Шишкина.

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