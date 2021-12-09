14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
7 самых известных случаев взяточничества в современной истории
9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. Вспоминаем самые скандальные случаи взяточничества и клептократии последних десятилетий.
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Самый громкий коррупционный скандал в истории Германии
В 2006 году разгорелся коррупционный скандал с немецким концерном Siemens. За 10 лет компания потратила 1,4 миллиарда долларов США на подкуп чиновников со всего мира, которые обеспечивали концерну выгодные контракты на строительство коммуникаций по завышенным ценам. Масштабное международное расследование привело к исторической санкции для компании в размере 1,6 миллиарда долларов США.
Расхищение Нигерии
Сани Абача был главой нигерийской армии и де-факто президентом страны в 1990-е годы. За 5 лет у власти он присвоил от 3 до 5 миллиардов долларов государственных денег. В течение многих лет Нигерия боролась за возвращение украденных средств, но компании, связанные с семьей Абача, обратились в суд, чтобы предотвратить репатриацию.
Режим Альберто Фухимори в Перу
Президент Перу Альберто Фухимори с 1990 по 2000 год установил в стране авторитарный режим, организовал «эскадроны смерти» для борьбы с леворадикальными движениями и принудительно стерилизовал сотни тысяч человек из беднейших слоев населения. По примерным оценкам, он присвоил около 600 миллионов долларов из государственных средств. После бегства в Японию в 2000 году он стал первым избранным главой государства, который был экстрадирован на родину, предан суду и осужден за нарушение прав человека.
Тунис без бигмаков
Президентом Туниса с 1987 по 2011 год был Зин аль-Абидин Бен Али. За это время 220 компаний его семьи монополизировали множество отраслей, включая телекоммуникации, транспорт, недвижимость, торговлю, рестораны и сети быстрого питания. Поэтому заграничные сети, такие как McDonald’s, не смогли вести бизнес в стране. Бен Али бежал из страны в 2011 году, его активы были проданы с аукциона, несколько ограничительных законов были отменены. Но фирмы с сомнительными владельцами все еще остаются монополистами во многих отраслях.
Президенты-коррупционеры в Южной Корее
Сразу несколько южнокорейских президентов подряд оказались взяточниками. В 2018 году суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака к 15 годам тюрьмы за коррупцию. Его признали виновным в растрате 21,7 млн долларов, получении взяток и других преступлениях. Его преемницу на посту Пак Кын Хе приговорили в сумме к 32 годам заключения, в том числе за взятки и вымогательство. Президент страны в начале 2000-х Но Мун Хён покончил жизнь самоубийством из-за коррупционного расследования против членов его семьи.
Скандал вокруг госфонда в Малайзии
Один из крупнейших в мировой истории финансовых скандалов разгорелся в 2015 году вокруг государственного фонда Малайзии 1MDB. Деньги фонда, предназначенные для помощи гражданам, осели в карманах нескольких влиятельных людей и были потрачены на покупку роскошной недвижимости, картин Ван Гога и Моне, частного авиалайнера и съемки голливудского блокбастера.
Российский ландромат
Крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Прибалтики, получила название «российский ландромат». В 2014 году стало известно, что российские и молдавские мошенники за 4 года с помощью компаний-пустышек, коррумпированных молдавский судей и чиновников отмыли 20 миллиардов долларов.
Анна Лысенко
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