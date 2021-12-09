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15:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава СПЧ предложил Путину выдавать QR-коды людям с высокими титрами антител

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом и у кого высокие титры антител. Он выступил с инициативой на встрече с Владимиром Путиным, которая проходит сейчас по видеосвязи. Глава СПЧ также предложил допускать в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту после введения системы QR-кодов.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка? Есть люди, перенесшие инфекцию, но не обратившиеся к медикам. Кто-то в силу личной определенной безответственности, а кто-то, болея не тяжело, по призыву специалистов… не хотел перегружать систему здравоохранения в период пиков эпидемии», — сказал Фадеев.

У нас нет статистики, но, похоже, таких людей миллионы, и у них есть антитела. Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим.
Валерий Фадеев
глава СПЧ 

Глава СПЧ считает, что нужно минимизировать ограничение прав и свобод после введения системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте. «Но и борьбе с эпидемией нельзя мешать», — добавил он.

Фадеев выступил за усиление «оперативного и бесплатного» тестирования в России. Также он предложил разрешить использовать документы вместо QR-кодов в смартфонах.

Правительство обсуждает перспективу введения сертификатов для граждан с высоким уровнем антител, сообщала в ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вместе с тем председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявлял, что в России пока не планируется выдавать QR-коды по уровню антител.

Правительство в ноябре внесло в Госдуму законопроекты о введении системы QR-кодов в общественных местах, в воздушном и железнодорожном транспорте. Предполагается, что до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

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