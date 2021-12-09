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16:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Поющий» подводный мир: ученые записали звуки восстановленного кораллового рифа

Учёные записали новых обитателей восстановленного кораллового рифа в Индонезии на аудио и обнаружили, без преувеличения, целую подводную симфонию. На звуковых дорожках слышны кваканья, рыки и вскрики.

По словам океанологов, разнообразие звуков, издаваемых рыбами и беспозвоночными, сравнимо с фонотекой птичьих трелей.

«В некоторых случаях мы можем предположить, какое животное издает шум, но иногда мы понятия не имеем», — сказал Би-би-си руководитель исследования Тим Ламонт из Университета Эксетера.

В течение последних десяти лет риф «засевали» новыми кораллами. Дайверы, восстанавливающие рифы, использовали шестиугольные металлические конструкции с небольшими фрагментами живых кораллов.

По словам исследователей, звуки из восстановленной колонии позволяют судить о её здоровом состоянии. В месте, где расположен восстановленный риф, рыбу глушили взрывчаткой, которая и уничтожила всю экосистему.

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