Аналитики назвали количество опасающихся электронных паспортов россиян

«Треть россиян (32%) сомневаются в безопасности цифровых паспортов — опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, разглашения персональных сведений и возможности стать жертвами онлайн-мошенников», — говорится в исследовании.
При этом 6% признались в том, что опасаются потерять смарт-карту, в виде которой будет изготовлен электронный паспорт, 4% считают, что при ее использовании могут возникать сбои, и еще 4% заявили о недоверии к нововведению в целом. Опасаются злоупотреблений контролем со стороны государства 3% опрошенных.
Не видят никаких рисков при использовании электронных паспортов 45% россиян. Среди них больше всего уверены в безопасности цифровых документов те, кому от 18 до 24 лет (56%), и те, кто высоко оценивает свое благосостояние (51%).
Оформить электронный паспорт, как только такая возможность представится, готовы, согласно опросу, 11% граждан страны. Наибольший процент желающих отмечается в группе от 18 до 24 лет (52%), в возрастной группе от 60 лет оформлять такие документы не собираются 49%.
Более четверти, или 27%, хотят оформить документ, но сделают это не сразу, а после того, как посмотрят на работу новой системы. Еще 17% заявили, что, скорее всего, не будут оформлять электронный паспорт, но не исключили того, что могут изменить мнение.
При этом более трети, или 38%, россиян не знают о планах по введению электронных паспортов в стране. Менее всего осведомлена молодежь: в группе 18−24 года об электронных паспортах не знают 58% опрошенных. Слышали о предстоящем введении таких документов 62%.
Опрос НАФИ проведен в ноябре 2021 года в 53 регионах России, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
В октябре министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что электронные паспорта появятся в трех субъектах России до конца 2022 года. Они будут выполнены в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. В начале сентября министр заявлял, что пилотными регионами станут Москва, Подмосковье и Татарстан. Уточненный график введения цифровых паспортов правительство обещало определить до конца этого года. Весной Минцифры предлагало начать выдачу паспортов уже в 2021 году.
В МВД ранее заявляли о готовности к введению нового документа и рассказали, что электронные паспорта будут содержать биометрические данные владельца, в частности отпечатки пальцев. По желанию гражданина, паспорт может содержать и электронную подпись. Россияне также смогут установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Его можно будет использовать при походе в МФЦ, покупке алкоголя и табака, заключении трудовых договоров.
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