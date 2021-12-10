10:01 (мск),
Объявлены победители Национальной Премии бизнес-коммуникаций
В Москве выбрали лучших маркетологов года.
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9 декабря в Madison состоялась торжественная Церемония награждения V Национальной Премии бизнес-коммуникаций, присуждаемой за эффективные маркетинговые практики. В этом году НПБК состоялась в пятый раз. Этот юбилейный год отмечен рекордным Экспертным советом, куда вошли более 130 профессионалов индустрии.
По итогам трехэтапного голосования Экспертный совет Премии выявил победителей конкурса этого сезона: 22 первых места, 33 — вторых, 39 — третьих и 24 шорт-листа.
Обладателями Гран-При в конкурсе «Лучшая маркетинговая кампания» стала Volvo Cars Russia/Volvo и Mindshare, OMD Media Direction с кейсом «20 000 тест-драйвов как никогда раньше».
А в конкурсе «Лучший маркетолог» высшая награда досталась Альберту Усманову, директору по цифровому маркетингу S8 Capital и Татьяне Степановой, директору по бренду и долгосрочной лояльности сети «Перекрёсток».
Среди обладателей почетных наград также отметились Hasbro, Kimberly-Clark, Levi's®, LG, Unilever и другие. Полный рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик 2021 года по версии Экспертного совета НПБК можно посмотреть на официальном сайте Премии.
Отметим, что за пять лет проект получил более 1270 заявок, в НПБК приняли участие 453 бренда, 63 агентства, было привлечено более 300 экспертов. Также было проведено четыре внутрирегиональных конкурса: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и дважды в Нижнем Новгороде.
Проект НПБК был учрежден в 2015 году Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) — ведущей и крупнейшей профессиональной ассоциацией участников российского рынка рекламы и маркетинговых коммуникаций.