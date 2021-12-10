Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 декабряДень прав человека, первые Нобелевские премии и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
11:32 (мск), источник: RTVi

В России выделили четыре независимых полногеномных штамма «Омикрон»

В России зарегистрировали четыре независимых полногеномных «омикрон»-штамма коронавируса от разных российских туристов, вернувшихся из-за рубежа. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра «Вектор» Рината Максютова.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре “Вектор” отсеквенировано», — рассказал Максютов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

В пресс-службе Роспотребнадзора, в свою очередь, пояснили, что пациентов с «омикроном» по-прежнему двое, исследование проводилось двумя разными институтами.

Первые случаи

6 декабря в России выявили два первых случая заражения «омикрон»-штаммом у граждан, которые вернулись из ЮАР.

Под наблюдением специалистов также находились еще восемь туристов с положительным ПЦР-тестом. В общей сложности на изоляцию помещены 26 человек.

Новость
Первое исследование «Омикрона»: вакцины защищают переболевших и вакцинированных

«Исследования других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что все туристы, въезжающие в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленных обсерваторах.

Мнение вирусолога

Профессор Центра им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн ранее выразил сомнение в том, что у россиян выявили именно «омикрон»-штамм.

«Был ли действительно выявлен “омикрон”? Ведь просто по ПЦР-тесту судить нельзя. Если Роспотребнадзор настаивает, то мы можем считать, что это “омикрон”, но я сомневаюсь, что это удалось так быстро установить. Нужно провести определение нуклиатидной последовательности, и только тогда можно сказать, что это именно он. Я не уверен, что полимеразная цепная реакция настолько отработана, что сделаны соответствующие реагенты, и что они проверяют именно на “омикрон”», — сказал он в разговоре с RTVI.

При этом ученый не видит особой угрозы в том, что у вернувшихся туристов обнаружили именно новый вариант COVID-19. По словам Альтштейна, защититься от вирусов невозможно, и «омикрон» рано или поздно должен был проникнуть в Россию.

Симптомы «омикрон»-штамма

Накануне в Роспотребнадзоре рассказали, что при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса у заболевшего поднимается температура, снижается аппетит и начинается кашель.

Кроме того, заболевший чувствует слабость и головную боль. Все эти симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов.

Младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина отметила, что информации о том, как «омикрон» проявляется у детей, пока не много. Однако медики уже заметили, что помимо всех вышеперечисленных симптомов у маленьких пациентов в 15% случаев появляется сыпь.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Верблюдов отстранили от конкурса красоты из-за уколов ботокса
Почему невротики любят страдать и тревожиться
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь