В России выделили четыре независимых полногеномных штамма «Омикрон»

«Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре “Вектор” отсеквенировано», — рассказал Максютов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
В пресс-службе Роспотребнадзора, в свою очередь, пояснили, что пациентов с «омикроном» по-прежнему двое, исследование проводилось двумя разными институтами.
6 декабря в России выявили два первых случая заражения «омикрон»-штаммом у граждан, которые вернулись из ЮАР.
Под наблюдением специалистов также находились еще восемь туристов с положительным ПЦР-тестом. В общей сложности на изоляцию помещены 26 человек.
«Исследования других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что все туристы, въезжающие в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленных обсерваторах.
Профессор Центра им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн ранее выразил сомнение в том, что у россиян выявили именно «омикрон»-штамм.
«Был ли действительно выявлен “омикрон”? Ведь просто по ПЦР-тесту судить нельзя. Если Роспотребнадзор настаивает, то мы можем считать, что это “омикрон”, но я сомневаюсь, что это удалось так быстро установить. Нужно провести определение нуклиатидной последовательности, и только тогда можно сказать, что это именно он. Я не уверен, что полимеразная цепная реакция настолько отработана, что сделаны соответствующие реагенты, и что они проверяют именно на “омикрон”», — сказал он в разговоре с RTVI.
При этом ученый не видит особой угрозы в том, что у вернувшихся туристов обнаружили именно новый вариант COVID-19. По словам Альтштейна, защититься от вирусов невозможно, и «омикрон» рано или поздно должен был проникнуть в Россию.
Накануне в Роспотребнадзоре рассказали, что при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса у заболевшего поднимается температура, снижается аппетит и начинается кашель.
Кроме того, заболевший чувствует слабость и головную боль. Все эти симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов.
Младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина отметила, что информации о том, как «омикрон» проявляется у детей, пока не много. Однако медики уже заметили, что помимо всех вышеперечисленных симптомов у маленьких пациентов в 15% случаев появляется сыпь.