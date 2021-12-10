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11:56 (мск), источник: Коммерсантъ

В России третий день подряд выявляют менее 31 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 30 873 случая заражения коронавирусом. Это на 2,2% больше, чем накануне (30 209). Общее число заразившихся достигло 9 956 679, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
12:27 (мск)В Москве выявлено 3477 новых случая COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 3477 (1 978 376 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 2267 (811 251),
  • Московская область — 1712 (608 638),
  • Самарская область — 746 (188 191),
  • Воронежская область — 682 (184 477).

За сутки в России умерли 1176 заболевших, что на пять человек меньше, чем вчера (1181). Общее число умерших достигло 287 180. За день выздоровели 35 657 человека, всего — 8 673 518.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 89 (35 124 за все время),
  • Московская область — 56 (10 987),
  • Санкт-Петербург — 55 (26 762),
  • Воронежская область — 42 (6182),
  • Волгоградская область и Красноярский край — 38 (4940 и 7839).

В России выявлено два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Как рассказывали российские и британские врачи, новый вариант более заразный, но менее опасный для здоровья, поэтому он может стать «живой вакциной», вытеснив патогенный штамм «дельта». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии достоверных данных о том, что новый штамм менее опасен для человека.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в 37 развитых странах мира в общей сложности потеряно 28 млн лет жизни граждан. Наибольшие такие потери — в России, Болгарии, Латвии, США и Польше. Рекордные показатели именно в этих странах обеспечила высокая смертность от COVID-19 среди людей относительно молодого возраста.

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