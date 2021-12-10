В России третий день подряд выявляют менее 31 тыс. заразившихся коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки в России умерли 1176 заболевших, что на пять человек меньше, чем вчера (1181). Общее число умерших достигло 287 180. За день выздоровели 35 657 человека, всего — 8 673 518.
Регионы—лидеры по числу смертей:
В России выявлено два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Как рассказывали российские и британские врачи, новый вариант более заразный, но менее опасный для здоровья, поэтому он может стать «живой вакциной», вытеснив патогенный штамм «дельта». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии достоверных данных о том, что новый штамм менее опасен для человека.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в 37 развитых странах мира в общей сложности потеряно 28 млн лет жизни граждан. Наибольшие такие потери — в России, Болгарии, Латвии, США и Польше. Рекордные показатели именно в этих странах обеспечила высокая смертность от COVID-19 среди людей относительно молодого возраста.