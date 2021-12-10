13:39 (мск), источник: Коммерсантъ
«ВКонтакте» назвала самых обсуждаемых людей и темы года
«ВКонтакте» проанализировала публичные записи и комментарии с января по декабрь и назвала самые популярные темы года.
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Больше всего пользователи соцсети обсуждали коронавирус, вакцинацию против него и ограничительные меры: самоизоляцию, локдаун и удаленку. Несколько реже говорили о президенте России Владимире Путине, однако он остался самой обсуждаемой персоной.
Топ-10 наиболее интересных тем:
Самые упоминаемые персоны:
Накануне Google опубликовал видео о событиях 2021 года в России «Год в поиске», в котором отражены наиболее частые запросы пользователей. В него вошли споры о вакцинации, лесные пожары, митинги, выступление Манижи на «Евровидении» и трагедия в Перми.
Ранее Spotify назвал самых популярных музыкантов 2021 года. По данным стримингового сервиса, в России ими стали Моргенштерн, Скриптонит и kizaru, в мире — Bad Bunny, Taylor Swift и BTS.