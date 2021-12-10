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13:39 (мск), источник: Коммерсантъ

«ВКонтакте» назвала самых обсуждаемых людей и темы года

«ВКонтакте» проанализировала публичные записи и комментарии с января по декабрь и назвала самые популярные темы года.

Больше всего пользователи соцсети обсуждали коронавирус, вакцинацию против него и ограничительные меры: самоизоляцию, локдаун и удаленку. Несколько реже говорили о президенте России Владимире Путине, однако он остался самой обсуждаемой персоной.

Топ-10 наиболее интересных тем:

  1. коронавирус — 31,2 млн упоминаний;
  2. вакцинация от COVID-19 — 22 млн;
  3. самоизоляция, удаленка и локдаун — 12,3 млн;
  4. протесты — 5,29 млн;
  5. QR-коды — 3 млн;
  6. выборы в Госдуму — 1,4 млн;
  7. биткойн — 1 млн;
  8. премия «Оскар» — 992 тыс. ;
  9. Евро-2020 — 714 тыс. ;
  10. Олимпийские игры — 624 тыс.

Самые упоминаемые персоны:

  1. президент России Владимир Путин — 13,04 млн упоминаний;
  2. оппозиционер Алексей Навальный — 4,45 млн;
  3. корейская музыкальная группа BTS — 2,20 млн;
  4. рэпер Моргенштерн — 2,01 млн;
  5. президент Украины Владимир Зеленский — 1,26 млн;
  6. 45-й президент США Дональд Трамп — 1,15 млн;
  7. президент Белоруссии Александр Лукашенко — 1,05 млн;
  8. певица и телеведущая Ольга Бузова — 1 млн;
  9. поп-группа Artik & Asti — 992,4 тыс. ;
  10. боец UFC Хабиб Нурмагомедов — 943 тыс.

Накануне Google опубликовал видео о событиях 2021 года в России «Год в поиске», в котором отражены наиболее частые запросы пользователей. В него вошли споры о вакцинации, лесные пожары, митинги, выступление Манижи на «Евровидении» и трагедия в Перми.

Ранее Spotify назвал самых популярных музыкантов 2021 года. По данным стримингового сервиса, в России ими стали Моргенштерн, Скриптонит и kizaru, в мире — Bad Bunny, Taylor Swift и BTS.

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