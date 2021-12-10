13:19 (мск), источник: Аргументы и факты
Что известно о новых правилах пассажирских перевозок в поездах?
Минтранс РФ предлагает обновить правила перевозок в поездах дальнего следования.
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В Минтрансе хотят изменить правила железнодорожных перевозок, обязав пассажиров с нижних полок уступать место путешествующим на верхних. Проект приказа министерства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Новые нормы в случае одобрения вступят в силу с 1 сентября 2022 года.
Согласно приказу Минтранса, пассажирам, едущим на верхних полках, нижние полки и столики должны предоставлять минимум три раза в сутки — для принятия завтрака, обеда и ужина. На завтрак и ужин, по нормативу Минтранса, надо выделять по 30 минут, на обед — по часу. Часы, в которые пассажирам надо уступать места у столика для принятия пищи, в документе не указаны.
В действующих правилах перевозок пассажиров в поездах дальнего следования сказано, что пассажир, купивший билет на верхнюю полку, может сидеть на нижней только с согласия пассажира с нижней полки. В ряде случаев, когда пассажир не может оставаться на верхней полке (например, кормление ребенка или самостоятельный прием пищи), он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках, которые имеются в вагоне.
Министерство транспорта также предлагает включить в правила перевозок возможность оформления билетов по гендерному признаку. При покупке билета в поезда дальнего следования можно будет выбрать отдельные купе для мужчин и для женщин, а также специальные места для пассажиров с маленькими детьми. Если с пассажиром следуют дети в возрасте до 10 лет, он может выбрать купе по своей половой принадлежности, а детям будут предоставлены места в этом купе вне зависимости от их пола.
Минтранс также предложил ввести изменения в правила перевозки домашних животных и спортивного инвентаря. Бесплатно провозить можно будет только одну пару лыж и сноуборд. Мелких домашних животных, собак (кроме крупных собак и собак-проводников) и птиц можно будет перевозить в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах на местах, предназначенных для размещения ручной клади, таким образом, чтобы исключить возможность нанесения такими животными или птицами вреда пассажирам и перевозчику. Общий размер такого места ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 см.
Ведомство также предлагает запретить высадку пассажиров до 16 лет без билетов.
Оформлять проездные документы можно будет не только по паспорту, военному билету и удостоверению. Как сказано в приказе, билет на поезд дальнего следования можно приобрести по таким документам:
При оформлении билета пассажир должен указать номер мобильного телефона или иной способ связи для его информирования.