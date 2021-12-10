Ученые: хищные динозавры бегали со скоростью олимпийских чемпионов

Некоторые хищные динозавры не только обладали смертоносными зубами, когтями, острым зрением и обонянием, но и могли бегать со скоростью до 45 километров в час.
Это примерно соответствует максимальной скорости, достигнутой ямайским спринтером Усэйном Болтом, самым быстрым человеком в мире, сообщает Reuters.
Неожиданное открытие о динозаврах сделали палеонтологи в Испании. Они обнаружили в регионе Ла-Риоха на севере страны две окаменелые дорожки следов динозавров на расстоянии около 20 метров друг от друга, одна с семью отпечатками трехпалой лапы с когтями, а другая — с пятью.
Следы на илистой поверхности у озера оставила пара хищных динозавров среднего размера около 120 миллионов лет назад. Вероятно, они принадлежали к спинозавридам или кархародонтозавридам, известным своими «акульими» зубами. Они достигали 4−5 метров в длину и весили 22−300 кг.
Анализ динамики передвижения динозавров показал, что они были настоящими спринтерами. Расчеты проводились на основе соотношения между высотой бедер животного, рассчитанной по длине следа, и длиной шага. Характер дорожек показал, что динозавры могли маневрировать на бегу.
Большая скорость помогала этим доисторическим животным не только охотиться, но и убегать от более крупных хищников.