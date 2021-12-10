Муратову и Рессе вручили Нобелевскую премию мира

Лауреаты получили нобелевские медали и дипломы из рук председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. В рамках торжественного мероприятия Мария Ресса и Дмитрий Муратов прочитали нобелевские речи. Первой выступила Мария Ресса. Дмитрий Муратов процитировал нобелевскую речь академика Андрея Сахарова, который был удостоен этой награды в 1975 году: «Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны».
Муратов заявил, что посвящает свою награду «настоящей журналистике». «Эта премия моим погибшим коллегам из “Новой газеты” — Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Анастасии Бабуровой и Стасу Маркелову, Наташе Эстемировой. Эта премия и живым коллегам, сообществу, которое выполняет профессиональный долг», — сказал Дмитрий Муратов.
Он выступил с инициативой создания международного трибунала против пыток, задача которого — собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах.
«Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям. Надеюсь, конечно, в первую очередь, на журналистов-расследователей со всего света. Пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против гуманности», — отметил Муратов.
Также в своем выступлении он говорил о том, что готов в своем новом качестве помогать возвращению людей, попавших в плен в ходе конфликта на востоке Украины. Дмитрий Муратов также упомянул уголовные дела «по фальшивым обвинениям», которые часто носят политический характер, в том числе против оппозиционного политика Алексея Навального.
Муратов напомнил об убийстве российских репортеров в Центральноафриканской республике. «Никаких результатов не добилось российское следствие. Да и международное тоже. Генсек ООН Антониу Гутерриш обещал содействовать в расследовании. Он, наверное, забыл об этом. Вот, напоминаю», — сказал Дмитрий Муратов. Главный редактор «Новой газеты» заявил, что убийцы Анны Политковской получили справедливые приговоры, но заказчик преступления не найден, а срок давности истек. «Официально заявляю: редакция “Новой газеты” этот срок давности не признает», — сказал Муратов.
В конце своей речи он предложил почтить минутой молчания журналистов, отдавших жизни за эту профессию, и поддержать тех, кто подвергается преследованиям. «Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми», — сказал он.
Полный текст речи опубликован на сайте «Новой газеты».
Дмитрий Муратов и Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира 8 октября «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». Дмитрий Муратов — первый в современной России гражданин, удостоенный Нобелевской премии мира. В СССР ее присудили правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Церемония вручения Нобелевской премии проходит ежегодно 10 декабря, в день смерти Нобеля: премия мира вручается председателем Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля и королевы Норвегии в Осло, остальные — королем Швеции в Стокгольме.
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