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14:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Археологи раскрыли тайны редкого меча викингов, найденного на островах к северу от Шотландии

На Оркнейских островах к северу от Шотландии нашли редкий меч викингов в погребальном кургане.

Меч был найден в погребальном кургане | Источник: AOC ARCHAEOLOGY

Теперь археологи представили результаты исследования находки, сделанной в 2015 году.

Они датировали этот тяжёлый меч IX веком.

Реликвия сильно заржавела, но рентгеновские лучи показали, что ножны меча богато украшены. Предполагается, что для создания причудливого узора, напоминающего пчелиные соты, использовались разные металлы.

На рентгене видно, что меч богато украшен | Источник: AOC ARCHAEOLOGY

Учёные отметили, что железо в мече подверглось сильной коррозии, и многие удивительные детали ковки видны только на рентгене.

Раскопки на Папа-Уэстрее выявили ряд других находок, в том числе остатки лодки викингов и вторую могилу с оружием, где найден ещё один меч.

Археологи считают, что могилы могут принадлежать норвежским поселенцам первого поколения.

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