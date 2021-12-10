Главный психиатр Москвы назвал способ встретить Новый год без стресса

«Я думаю, что Новый год — это семейный праздник, и лучше его встретить в тихой семейной обстановке. А семья — это широкое понятие: дети, родители, муж, жена, племянники, братья, сестры», — сказал он в кулуарах городского фестиваля психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение».
По его мнению, не нужно стремиться произвести впечатление и делать «оглушительные дорогие подарки». Ведь самыми дорогими являются подарки, сделанные своими руками, уверен специалист.
«И если так подойти к Новому году, то это не станет источником дополнительного напряжения, дополнительного стресса», — заключил Костюк.
Ранее в этот день главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн дал советы по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь. Он отметил, что повышать градус после бокала шампанского не стоит, также как и чередовать его с крепкими напитками.
Кроме того, Брюн порекомендовал в качестве закуски использовать картофельное пюре, так как картошка является неким абсорбентом, и алкоголь будет медленнее всасываться в кровь.