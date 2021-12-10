17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные события недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год вручили в Осло главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса. Церемония прошла в Городской ратуше норвежской столицы. Муратов процитировал Нобелевскую речь академика Андрея Сахарова, который был удостоен этой награды в 1975 году: «Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны».
9 декабря президент Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека. Глава Совета Валерий Фадеев предложил президенту выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом и у кого высокие титры антител. Законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах был внесен в Госдуму в ноябре. Путин в свою очередь заявил, что до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.
На заседании президент вступил в полемику с Александром Сокуровым, который заявил о кризисе федеративности в стране. Режиссер заявил главе государства, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, предложив отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Путин сделал замечание режиссеру, напомнив, что заседание СПЧ — это не дискуссия. Он отметил, что сепаратизма в России никто не хочет.
Также на заседании Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом.
Власти пока не определились с будущим законопроектов о введении QR-кодов, опросы показывают низкую популярность идеи у россиян. Тем временем Общественная палата подготовила заключение на законопроекты о QR-кодах. Среди предложений — сертификаты привитым зарубежными вакцинами иностранцам, доступ в больницы и храмы без кодов и отказ от термина «QR-код» в документах.
Также стало известно, что части пассажиров без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты. Авиакомпании опасаются роста убытков после отказа Минфина от компенсаций.
6 декабря у двух российских пассажиров, прибывших из Южно-Африканской Республики, выявили омикрон-штамм коронавируса.
Университет Гонконга опубликовал изображение штамма коронавируса «омикрон», сделанное с помощью электронного микроскопа.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели более чем двухчасовые переговоры по видеосвязи. Они прошли за закрытыми дверями. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.
По итогам переговоров Белый дом опубликовал заявление. Президент США предупредил российского президента, что в случае военной эскалации США и их союзники примут «серьезные экономические и иные» меры.
«У нас есть возможность продолжить диалог с президентом США. Это самое главное», — высказался о переговорах Путин. Также президент РФ отметил, что считает вопрос о «нападении» на Украину провокационным, а Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.
В Санкт-Петербурге задержали Августа Мейера, владельца «Рив Гош», а также совладельца некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера «Юлмарт». Бизнесмена и его супругу подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, полученных на развитие бизнеса незадолго до краха компании. Суд постановил заключить Мейера под стражу до 7 февраля 2022 года.
По данным ФСБ, 9 декабря корабль ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Он находился в 18 морских милях от него и требования изменить курс не выполнял. Позднее ночью украинский корабль лег на обратный курс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем заявлении назвал передвижения корабля провокацией.
Бундестаг утвердил новое Правительство Германии. Новым канцлером избрали социал-демократа Олафа Шольца. Новое правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию «Христианско-демократический союз» к победе на выборах и была канцлером Германии 16 лет и 15 дней. Газета Das Bild узнала, чем занялась Меркель в первый день на пенсии.
За нарушение масочного режима будут штрафовать по фото. Теперь для этого не надо будет проводить расследование и назначать экспертизы, достаточно будет протокола и фотофиксации. Такое решение было принято после проверки в одном из продуктовых магазинов района Люблино.
Отставной военнослужащий Сергей Глазов устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, убив охранника и сотрудника центра, а также ранил еще четырех человек, включая 10-летнюю девочку. После этого злоумышленник был обезврежен безоружным полицейским, работавшим в отделе миграции. Список изъятого с места преступления оставляет больше вопросов, чем ответов на них. Показания Глазова могут свидетельствовать о его неадекватности — его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.
Корабль стартовал с космодрома Байконур 8 декабря. Во время полёта, управляемого космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным, на МКС были доставлены японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник, видеопродюсер Йозо Хирано. Они будут проводить там опыты: как научные, так и шутливые. Полет космических туристов на «Союзе МС-20» показали с борта МКС.
Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2022 года. Им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона. По словам экспертов, он связан с энергичным, радостным настроением и творчеством и образностью.