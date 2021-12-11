Исследователи оценили эффективность бустерных прививок против омикрона

Они провели исследование с участием 581 человека с подтвержденным заражением штаммом «омикрон». Выяснилось, что две стандартные прививки вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech обеспечивают «гораздо более низкий» уровень защиты от омикрон-штамма, чем от дельта-штамма.
Однако с введением третьей дозы эффективность препаратов растет до 70−75%. Глава отделения иммунизации агентства Мэри Рэмсэй сообщила, что это предварительные оценки и к ним нужно относиться с осторожностью.
При этом она, однако, предположила, что спустя несколько месяцев после второй прививки вакциной против коронавируса возникает «больший риск заразиться омикрон-штаммом, чем в случае с “дельтой”.
Помимо этого, исследование показало, что «омикрон» в два раза легче передается между людьми, чем «дельта». Кроме того, люди, которые ранее переболели COVID-19, более подвержены заражению омикрон-штаммом, чем дельта-штаммом.
В Британском агентстве по безопасности в сфере здравоохранения также пришли к выводу, что к середине декабря «омикрон» может стать доминирующим вариантом, сместив с этой позиции «дельту».
В среду, 8 декабря, об эффективности бустерной прививки против омикрон-штамма заявили Pfizer и BioNTech. Проведенные исследования показали, что у пациентов, которые получили две дозы вакцины, титр нейтрализации против омикрон-штамма снижается более чем в 25 раз, по сравнению с оригинальным штаммом. Это показывает, что стандартной прививки недостаточно для того, чтобы защититься от заражения, отметили компании.
Однако после ревакцинации пациент получает защиту от омикрона на уровне, который обычно наблюдается после двух доз, добавили там.
В конце ноября компания Moderna заявила о намерении выпустить бустерную вакцину специально для борьбы с штаммом «омикрон».