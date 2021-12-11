Гинцбург сообщил, что прибывшие с «омикроном» россияне были вакцинированы

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — добавил он.
Об обнаружении в России нового штамма в Роспотребнадзоре сообщили 6 декабря. Тогда его выявили у двух россиян, прибывших из ЮАР. По состоянию на 9 декабря в специальных обсерваторах находились 177 человек, прибывших в Россию из стран, которые считаются опасными из-за риска заражения новым штаммом.
Новый штамм коронавируса обнаружили в начале ноября. Первые заражения произошли в ЮАР и Ботсване, затем его обнаружили в Европе, Азии и Америке. На фоне распространения «омикрона» многие страны, в том числе Россия, полностью или частично ограничили въезд из южноафриканских стран.
Так, в Россию с 28 ноября ограничен въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини. Кроме этого, все прибывшие обязаны пройти двухнедельный карантин.