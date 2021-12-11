Россияне назвали любимые фильмы, песни и книги из наследия СССР

У большинства россиян есть любимый советский фильм (82%), любимая советская песня (61%) и любимая советская книга (55%), свидетельствуют данные ВЦИОМ, собранные в рамках совместного проекта с РБК «30 лет без СССР». Всего в ходе открытого опроса (респонденту нужно было самому назвать произведение, а не выбирать из списка) участники перечислили по несколько десятков кинолент, музыкальных и литературных произведений времен СССР. Абсолютных лидеров по предпочтениям среди них нет: самые популярные произведения набрали максимум 6% приверженцев.
Среди советских фильмов планку в 1% преодолели 25 картин, среди книг — 19 произведений, среди песен — 23 (с учетом таких сборных ответов, как песни Аллы Пугачевой, песни Муслима Магомаева, песни Виктора Цоя, песни Анны Герман). Не обошлось и без курьезов: по 1% опрошенных назвали своей самой любимой советской книгой «Войну и мир» Льва Толстого, написанную более чем за полвека до создания СССР, а также «Три мушкетера» Александра Дюма, изданную еще раньше.
Опрос ВЦИОМа был проведен 24 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.
Список самых любимых кинолент россиян возглавили две мелодрамы — «Москва слезам не верит» (6%) и «Девчата» (5%). Женщины их упоминали чаще (8%), чем мужчины (3 и 1%, соответственно), а люди старше 25 лет — чаще, чем более молодые. На третьем месте по числу голосов — комедия «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (4%), который оказался самым популярным среди молодежи: его назвали любимым 11% людей в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины вспоминали о нем чаще, чем женщины (5% и 2%, соответственно). По 4% голосов набрал военные фильмы «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие».
В число любимых также вошла знаменитая новогодняя кинолента «Ирония судьбы, или с легким паром!» с 3% голосов (ее одинаково любят и мужчины, и женщины, а среди молодежи за нее высказались 7% опрошенных). Столько же голосов получили комедия «Бриллиантовая рука», многосерийный фильм «17 мгновений весны» (особенно популярен на Северном Кавказе, 10% голосов) и военная драма «Офицеры» (чаще ее называли люди от 45 лет и старше).
Выбор россиян нельзя назвать неожиданным, сказал РБК доцент кафедры драматургии кино ВГИКа Всеволод Коршунов. «“Москва слезам не верит” — одна из любимых мелодрам в истории советского кино, и плюс ко всему у [фильма] самая высокая посещаемость в истории советского проката», — напомнил он.
Среди песен больше всего голосов опрошенных — по 4% — набрали гимн Советского Союза и песня «Катюша», показал опрос ВЦИОМ. Гимн СССР — самый популярный ответ у представителей среднего возраста от 34 до 59 лет (5−7%), у «Катюши» почитатели более молодые: ее назвали любимой 5% респондентов в возрасте до 25 лет, 7% — в возрасте до 34 лет и 6% — в возрасте до 45 лет, среди старшего поколения ее выбрали лишь по 2−3% опрошенных. Если исходить из географии, то гимн СССР лидирует на Дальнем Востоке с 11% голосов, а «Катюша» — на Северном Кавказе с 14% голосов. Ни в одном из других федеральных округов ярко выраженных лидеров нет.
Самой популярной у возрастной категории от 18 до 25 лет оказалась песня «Прекрасное далеко» из подросткового фильма «Гостья из будущего» (ее назвали 7% в этой категории, тогда как в целом она набрала 1% почитателей). Впрочем именно среди молодежи велика доля тех, кто ответил, что среди советских песен любимых нет: так сказала почти треть опрошенных в группах от 18 до 34 лет (32−33%).
Больше 1% также набрали песни, связанные с Великой Отечественной войной, — «День Победы» (3%), «Священная война» (2%), «Смуглянка» (2%), а также песня «Надежда» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова (2%).
Любимые книги времен СССР назвали 55% опрошенных. Среди самых популярных оказались «Как закалялась сталь» Николая Островского (5%), «Тихий дон» Михаила Шолохова (4%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (3%). Роман Булгакова оказался популярен среди молодежи: в возрастной группе до 25 лет его назвали 7% опрошенных. К романам Островского и Шолохова молодые люди, напротив, оказались равнодушны: среди любимых их назвали менее 1% россиян этого возраста. Роман Островского наиболее популярен в Южном (8% проживающих там) и Северо-Кавказском (6%) федеральных округах, роман Шолохова предпочитают на Дальнем Востоке (9%) и не очень ценят на Урале (1%). Булгакова больше всего любят в Южном ФО (7%) и в Северо-Западном (5%).
По 2% голосов, согласно опросу ВЦИОМ, набрали еще всего две книги — еще один роман Шолохова «Поднятая целина» и роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Про «Поднятую целину» чаще вспоминали люди старше 60 лет (4% голосов в этой возрастной группе), а «Молодую гвардию» чаще называли женщины, чем мужчины (3 против 1%). По 1% приверженцев набрали еще 12 произведений, а также общие категории «Книги Валентина Пикуля» и «Детские сказки, рассказы».
Относительно популярным среди молодежи стал «Пикник на обочине» братьев Стругацких (3% голосов людей моложе 25 лет), а снятый по мотивам этой повести «Сталкер» Андрея Тарковского не получил поддержку среди молодежи, собрав менее 1% голосов. Также по 3% голосов среди молодежи получило еще одно произведение Булгакова — повесть «Собачье сердце».
Профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой литературы и лингвистики, проректор МГИК Александр Ужанков в разговоре с РБК назвал тройку любимых россиянами советских книг предсказуемой. «Все три книги являются знаковыми для XX века, — пояснил он. — Если мы посмотрим на русскую литературу XIX века, то увидим, что в ней не было идеальных героев, а вот Островский создает идеального героя советской эпохи — Павла Корчагина, который готов пожертвовать своей жизнью ради строительства будущего коммунизма».
«Тихий Дон», по мнению Ужанкова, привлекает внимание не только читателей, но и экспертов — ведь благодаря нему Шолохов стал одним из немногочисленных россиян — лауреатов Нобелевской премии по литературе.
«“Мастер и Маргарита” — это совершенно иного плана роман, но тоже актуальный для XX века, — считает филолог. — Булгаков закончил его в 40-м году, но опубликован он был в конце 60-х, а это время гонения на РПЦ, так что русский человек, который принадлежит русской культуре, в этом романе увидел духовную наполняемость». Все перечисленные романы были изданы огромными тиражами, напомнил Ужанков.
Сейчас то, как будет восприниматься советская эпоха будущими поколениями, зависит от восприятия этого периода российской истории современной молодежью, отметила в разговоре с РБК советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова.
«Через призму новой системы приоритетов и ценностных ориентаций постепенно происходит переосмысление событий, уходят на второй план знаковые фигуры и отдельные культурные символические элементы», — отмечает она.
В рамках опроса ВЦИОМ также выяснилось, что только каждый пятый россиянин не смог правильно расшифровать аббервиатуру СССР и что главным антигероем советской эпохи в России считают Михаила Горбачева.
Евгения Кузнецова при участии Анастасии Серовой
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