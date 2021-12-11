Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Эксперт назвала льготы и выплаты, которые положены перед пенсией В России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет выхода на пенсию
Фоторепортажи
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
10:03 (мск), источник: РБК

В Москве испытателям подросткового «Спутника» выплатят по ₽15 тыс

Как выяснил РБК, в Москве участникам третьей фазы испытаний подростковой вакцины «Спутник М» выплатят по 15 тыс. руб. Компенсацию смогут получить лишь 500 участников, согласившихся сдать 5 раз по ходу исследования анализ крови.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:35 (мск)В Минздраве заявили о необходимости прививать детей от коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

С начала ноября в Москве идет третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет, предполагается, что в испытаниях примут участие 3 тыс. подростков. Добровольцы могут получить 15 тыс. руб компенсации, об этом РБК сообщили в трех медучреждениях, на базе которых проводятся исследования.

Исследование проходит на базе 12 медицинских учреждений, среди них 10 детских поликлиник и 2 больницы, все медорганизации подведомственны департаменту здравоохранения Москвы.

Для того чтобы получить денежные средства, подросток должен получить два компонента вакцины и в дальнейшем пять раз сдать кровь на иммуногенность (способность вакцины вызывать иммунитет, например вырабатывать антитела. — РБК).

Как рассказала одна из сотрудниц медучреждения, до того как подросток будет допущен до исследований, он должен сдать кровь на антитела к вирусу, если антитела найдут, он не будет допущен до исследований. Если антител нет, ему следует пройти ряд других анализов, в том числе клинический, биохимический анализ крови, сдать ПЦР-тест и мочу. Если все анализы будут «в норме», несовершеннолетнего пригласят на первую вакцинацию, рассказали РБК в одном из учреждений.

Новость
В РФ с начала 2021 года зарегистрировали более 570 тыс. случаев заражения детей ковидом

Другой собеседник РБК пояснил, что наблюдение за ребенком проводится в течение года. В это время подросток будет вести дневник вакцинируемого, кроме того, врачи с помощью телемедицинских технологий будут следить за состоянием ребенка удаленно. Всего потребуется посетить медучреждение 4−5 раз для сдачи анализов, добавляют в одном из учреждений.

Источник РБК, близкий к Минздраву, назвал выплату 15 тыс. руб. «компенсацией за неудобства», добавив, что аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V». «Это в том числе компенсация расходов на проезд, так как человек должен дополнительно приезжать для сдачи анализов», — пояснил собеседник РБК.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы РБК подтвердили факт того, что участники испытаний вакцины «Спутник М» смогут получить денежную компенсацию в размере 15 тыс. руб. Однако речь идет о выплате такой компенсации только 500 участникам из 3 тыс., которым дополнительно будет предложено сдать анализ крови на иммуногенность на 1-й, 28-й, 42-й, 90-й и 180-й день исследований. «Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо», — сообщили РБК в ДЗМ в ответ на запрос.

Как организована третья фаза испытаний «Спутник М» в Москве

В испытаниях примут участие 3 тыс. добровольцев: 2400 подростков получат вакцину, 600 человек — плацебо. Распределение подростков-участников в ту или другую группу происходит случайным образом. Ни подростки, ни их родители, ни врачи не будут знать, в какой именно группе находится участник.

До исследований доброволец проходит: опрос и осмотр врачом, ЭКГ, ПЦР тест, биохимический, общий клинический анализ крови, анализ крови на антитела к COVID-19, ВИЧ, гепатит, общий анализ мочи. Если анализы позволяют участвовать в исследовании, подростка приглашают на первую прививку, через 21 день на вторую. С участниками связываются для уточнения самочувствия. О том, что именно получил доброволец — вакцину или плацебо — участники узнают на 28 день исследований.

Тем, кто получил плацебо, сделают прививку «Спутник М» и продолжат наблюдение, сообщили РБК в ДЗМ.

Вакцина «Спутник М», разработанная Центром им. Гамалеи и предназначенная для защиты от COVID-19 подростков в возрасте 12−17 лет, была зарегистрирована в конце ноября. До этого она прошла смешанную первую и вторую фазу исследований также на базе московских больниц.

Дозировка вакцины для подростков была снижена в пять раз в сравнении со «взрослым» «Спутником», но вакцинация «Спутником М» проводится также в два этапа. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, первые партии препарата уже готовы и сейчас проходят контроль качества, также он заявил, что вакцинация подростков начнется до конца 2021 года.

Егор Губернаторов, Любовь Порываева, Анастасия Серова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стало известно, на сколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2022 году
В России начнут вакцинировать детей: назван разрешенный возраст
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь