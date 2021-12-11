В Москве испытателям подросткового «Спутника» выплатят по ₽15 тыс

С начала ноября в Москве идет третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет, предполагается, что в испытаниях примут участие 3 тыс. подростков. Добровольцы могут получить 15 тыс. руб компенсации, об этом РБК сообщили в трех медучреждениях, на базе которых проводятся исследования.
Исследование проходит на базе 12 медицинских учреждений, среди них 10 детских поликлиник и 2 больницы, все медорганизации подведомственны департаменту здравоохранения Москвы.
Для того чтобы получить денежные средства, подросток должен получить два компонента вакцины и в дальнейшем пять раз сдать кровь на иммуногенность (способность вакцины вызывать иммунитет, например вырабатывать антитела. — РБК).
Как рассказала одна из сотрудниц медучреждения, до того как подросток будет допущен до исследований, он должен сдать кровь на антитела к вирусу, если антитела найдут, он не будет допущен до исследований. Если антител нет, ему следует пройти ряд других анализов, в том числе клинический, биохимический анализ крови, сдать ПЦР-тест и мочу. Если все анализы будут «в норме», несовершеннолетнего пригласят на первую вакцинацию, рассказали РБК в одном из учреждений.
Другой собеседник РБК пояснил, что наблюдение за ребенком проводится в течение года. В это время подросток будет вести дневник вакцинируемого, кроме того, врачи с помощью телемедицинских технологий будут следить за состоянием ребенка удаленно. Всего потребуется посетить медучреждение 4−5 раз для сдачи анализов, добавляют в одном из учреждений.
Источник РБК, близкий к Минздраву, назвал выплату 15 тыс. руб. «компенсацией за неудобства», добавив, что аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V». «Это в том числе компенсация расходов на проезд, так как человек должен дополнительно приезжать для сдачи анализов», — пояснил собеседник РБК.
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы РБК подтвердили факт того, что участники испытаний вакцины «Спутник М» смогут получить денежную компенсацию в размере 15 тыс. руб. Однако речь идет о выплате такой компенсации только 500 участникам из 3 тыс., которым дополнительно будет предложено сдать анализ крови на иммуногенность на 1-й, 28-й, 42-й, 90-й и 180-й день исследований. «Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо», — сообщили РБК в ДЗМ в ответ на запрос.
Как организована третья фаза испытаний «Спутник М» в Москве
В испытаниях примут участие 3 тыс. добровольцев: 2400 подростков получат вакцину, 600 человек — плацебо. Распределение подростков-участников в ту или другую группу происходит случайным образом. Ни подростки, ни их родители, ни врачи не будут знать, в какой именно группе находится участник.
До исследований доброволец проходит: опрос и осмотр врачом, ЭКГ, ПЦР тест, биохимический, общий клинический анализ крови, анализ крови на антитела к COVID-19, ВИЧ, гепатит, общий анализ мочи. Если анализы позволяют участвовать в исследовании, подростка приглашают на первую прививку, через 21 день на вторую. С участниками связываются для уточнения самочувствия. О том, что именно получил доброволец — вакцину или плацебо — участники узнают на 28 день исследований.
Тем, кто получил плацебо, сделают прививку «Спутник М» и продолжат наблюдение, сообщили РБК в ДЗМ.
Вакцина «Спутник М», разработанная Центром им. Гамалеи и предназначенная для защиты от COVID-19 подростков в возрасте 12−17 лет, была зарегистрирована в конце ноября. До этого она прошла смешанную первую и вторую фазу исследований также на базе московских больниц.
Дозировка вакцины для подростков была снижена в пять раз в сравнении со «взрослым» «Спутником», но вакцинация «Спутником М» проводится также в два этапа. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, первые партии препарата уже готовы и сейчас проходят контроль качества, также он заявил, что вакцинация подростков начнется до конца 2021 года.
Егор Губернаторов, Любовь Порываева, Анастасия Серова
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