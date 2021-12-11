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11:35 (мск), источник: Газета.Ру

В Минздраве заявили о необходимости прививать детей от коронавируса

Главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова заявила, что проходить вакцинацию против COVID-19 нужно не только взрослым, но и детям. Об этом сообщает «Российская газета».

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Коллективного иммунитета не достичь, если не начнем вакцинировать подростков, а возможно, как за рубежом, и детей. И повторю: обязательно должны вакцинироваться и ранее перенесшие COVID-19. Причем по тем же схемам вакцинации, которые приняты в стране», — уточнила эксперт.

По ее словам, делать прививку несовершеннолетним, которые переболели коронавирусом, стоит через полгода с момента выздоровления. Специалист также добавила, что существуют предложения использовать разные вакцины для первичной вакцинации и ревакцинации.

«Просто те, кто привились, кто прошел ревакцинацию, переболеют бессимптомно или легко», — подчеркнула Намазова-Баранова.

Те, кто не привьется от коронавирусной инфекции, могут тяжело переносить болезнь или умереть, обратила внимание академик.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за ограничения для противников прививок.

Александр Сергеев

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