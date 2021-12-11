В Минздраве заявили о необходимости прививать детей от коронавируса

«Коллективного иммунитета не достичь, если не начнем вакцинировать подростков, а возможно, как за рубежом, и детей. И повторю: обязательно должны вакцинироваться и ранее перенесшие COVID-19. Причем по тем же схемам вакцинации, которые приняты в стране», — уточнила эксперт.
По ее словам, делать прививку несовершеннолетним, которые переболели коронавирусом, стоит через полгода с момента выздоровления. Специалист также добавила, что существуют предложения использовать разные вакцины для первичной вакцинации и ревакцинации.
«Просто те, кто привились, кто прошел ревакцинацию, переболеют бессимптомно или легко», — подчеркнула Намазова-Баранова.
Те, кто не привьется от коронавирусной инфекции, могут тяжело переносить болезнь или умереть, обратила внимание академик.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за ограничения для противников прививок.