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11:26 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда

Предупреждение будет действовать до 12 декабря.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 760 мм рт. ст. 2 м/с

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в субботу утром в Санкт-Петербурге из-за гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

«Гидрометцентр сообщает, что 11 декабря с 5 часов утра на территории Санкт-Петербурга объявлен “желтый” уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений. “Желтый” — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Предупреждение будет действовать до 5 часов 12 декабря», — говорится в сообщении.

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок на машинах из-за высокого риска ДТП.

Ранее о напряженных погодных условиях предупредил главный синоптик города Александр Колесов. Он отмечал, что низкая температура воздуха у земли и поступление теплого воздуха на высотах в совокупности с моросящими осадками приведут к образованию гололеда на всех поверхностях — проводах, деревьях, дорогах и тротуарах. Гололедные явления будут сохраняться в течение субботы и ночи воскресенья. Днем в воскресенье ожидаются осадки в виде мокрого снега.

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