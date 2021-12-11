В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки

Новые 2 045 случаев выявлены в Санкт-Петербурге, 1 833 в Московской области, 733 в Самарской области, 721 в Краснодарском крае, 719 в Красноярском крае.
В настоящее время болеют 988 652 человека.
Число выздоровлений и смертей.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 446. Всего уже выздоровели 8 709 964 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 083 пациента в Московской области, 2 759 — в Санкт-Петербурге, 846 — в Омской области, 832 — в Челябинской области, 766 — в Нижегородской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 171 против 1 176 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 288 351 пациент.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) поднялась до 2,89%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки был зарегистрирован 61 летальный случай в Санкт-Петербурге, 53 — в Московской области, 40 — в Воронежской области, 38 — в Красноярском крае, 35 — в Свердловской области.
Ситуация с коронавирусом в Москве
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 140 против 3 477 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 981 516 заболевших.
В относительном выражении прирост составил 0,16%.
Число летальных исходов в Москве возросло на 86 против 89 днем ранее, до 35 210, следует из данных штаба.
Были выписаны по выздоровлению 3 584 пациента за сутки, за все время выздоровели 1 809 074 человека. В настоящее время в столице продолжают лечение 137 232 человека.