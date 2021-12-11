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11:50 (мск), источник: Фонтанка

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова падает

За прошедшие сутки в Петербурге насчитали 2 045 случаев коронавируса. Накануне их было 2 267. Об этом 11 декабря сообщает оперативный штаб.

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По России за день зафиксировали 30 288 новых заболевших, из которых большинство приходится на Москву с 3 140.

С начала пандемии в РФ выявили 9 986 967 случаев COVID-19, из которых 813 296 — в Петербурге.

Летальная статистика за сутки пополнилась 1 171 смертью (61 в Петербурге). Накануне их было 1 176. Всего вирус забрал 288 351 жизнь в России.

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