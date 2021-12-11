В Севастополь для продолжения испытаний прибыл новый ракетный корабль

В ведомстве напомнили, что корабль построили для Черноморского флота на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. В Севастополе его экипаж, сформированный на Черноморском флоте из контрактников, продолжит проведение государственных испытаний. По завершении последних «Циклон» включат в состав соединения ракетных кораблей ЧФ.
Ранее члены экипажа прошли обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Также вместе с представителями судостроительного завода они уже проверили работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.
«Циклон» имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами «Калибр», артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля — 2500 миль, автономность — 15 суток.