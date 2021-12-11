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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Странную рыбу с прозрачной головой заметили у побережья США (видео)

Она попадается на глаза крайне редко.

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У побережья Калифорнии исследователи заметили причудливую рыбу с прозрачной головой.

Macropinna microstoma известна тем, что живет на большой глубине от 600 до 800 метров в субарктических и умеренных водах северной части Тихого океана и попадается на глаза крайне редко. Сквозь прозрачную голову она может видеть своими трубчатыми глазами. Голова, сквозь которую рыба следит за добычей, помогает защитить глаза.

Необычного обитателя глубин заметили подводные дистанционно управляемые аппараты научно-исследовательского института MBARI. Ранее его сотрудники поделились видео гигантской «призрачной» медузы.

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