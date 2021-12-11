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17:22 (мск), источник: РБК

Глава Минздрава ФРГ исключил победу над коронавирусом в ближайшие годы

Из-за появления новых штаммов рассчитывать на окончание пандемии в ближайшие годы не стоит, заявил глава Минздрава. Однако вакцинация способна обеспечить защиту так, что новые варианты «практически не будут представлять опасности».

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AFP 2021

Победить коронавирусную инфекцию в ближайшие годы вряд ли возможно, заявил в интервью Bild министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. Он возглавил ведомство 8 декабря.

Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем — четыре года. Нужно быть реалистами.
Карл Лаутербах

По его словам, одна из причин — появление новых штаммов SARS-CoV-2. «[Новые] варианты часто возникают у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями», — заявил министр.

Новый глава Минздрава — врач-эпидемиолог и сторонник обязательной вакцинации. Он считает, что благодаря хорошо организованной прививочной кампании «даже новые варианты практически не будут представлять опасности» и инфекция не будет распространяться дальше.

Однако, по словам Лаутербаха, судя по тому, что известно о новом штамме «омикрон», просто вакцинации без последующей бустерной прививки «вероятно, будет, недостаточно».

Нужно ли будет вводить четвертую дозу, «будет во многом зависеть от того, насколько серьезно человек заболел “омикроном” и появятся ли другие мутации», заявил он.

Накануне Бундестаг одобрил требование об обязательной вакцинации для некоторых категорий работников в Германии: сотрудникам медучреждений и домов престарелых необходимо к середине марта 2022 года полностью привиться от COVID-19. Также власти приняли поправки, которые расширяют полномочия федеральных земель по борьбе с коронавирусом, например, закрывать клубы, дискотеки и рестораны, а также отменять спортивные и развлекательные мероприятия.

В начале декабря власти Германии решили ужесточить антикоронавирусные ограничения, в частности запретить непривитым и не переболевшим коронавирусом посещать непродовольственные магазины, кинотеатры, театры и рестораны.

По данным Института Роберта Коха, в Германии полностью привиты 57,8 млн человек, или 69,5% населения, хотя бы одну дозу препарата получили 60,3 млн (72,5%) сделали хотя бы одну прививку. Ревакцинацию прошли примерно 22,5%.

Наталия Анисимова

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