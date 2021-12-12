Ученые Британии спрогнозировали влияние «омикрона» на смертность от COVID

Оптимистичный сценарий предполагает высокий иммунный ответ у граждан страны и эффективность бустерных прививок. В этих условиях, если не принять дополнительных мер, число обращений в больницы может на пике достигать 2 тыс. в день, а в период между 1 декабря и 30 апреля госпитализированы могут быть 175 тыс. пациентов и 24,7 тыс. — умереть, сообщают ученые.
Пессимистичный сценарий предполагает низкий иммунный ответ организма и низкую эффективность бустерных инъекций.
В этом случае число обращений к врачам может вдвое превысить показатели прошлого января, если не будут предприняты дополнительные действия. Число госпитализаций составит 492 тыс. и смертей — 74,8 тыс.
«Согласно нашему оптимистичному сценарию, влияние “омикрона” в начале 2022 года удастся снизить с помощью умеренных мер контроля, например, удаленная работа. Однако пессимистичный сценарий предполагает, что, возможно, понадобятся более жесткие меры, чтобы не перегрузить национальную службу здравоохранения», — приводятся в релизе слова Розанны Барнард из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, которая была одним из ведущих авторов исследования.
За все время пандемии в Англии выявили более 9,1 млн заразившихся коронавирусом. С начала декабря суточное число положительных ПЦР-тестов в основном превышает 40 тыс., в отдельные дни опускаясь ниже этой отметки. Также за время пандемии в Англии умерли 127,2 тыс. человек, заболевших COVID-19.
В правительстве Великобритании ранее указывали. что для омикрон-штамма характерны высокие темпы распространения. Там также отмечали, что это может привести к быстрому росту числа госпитализаций и давлению на систему здравоохранения.
9 декабря премьер-министр Борис Джонсон объявил о переходе к «плану Б» из-за распространения «омикрона». В стране сделали обязательным ношение масок в большинстве общественных мест, в том числе театрах, кинотеатрах и религиозных объектах.