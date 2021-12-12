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08:08 (мск), источник: РБК

Ученые Британии спрогнозировали влияние «омикрона» на смертность от COVID

Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины смоделировали развитие пандемии коронавируса с учетом влияния на нее омикрон-штамма, говорится в их отчете об исследовании. При оптимистичном подходе в течение зимы в Англии могут умереть 24,7 тыс. человек, при пессимистичном — 74,8 тыс. Авторы исследования пришли к выводу, что, если не принять дополнительных мер, омикрон-штамм может вызвать новую волну циркуляции вируса, которая в свою очередь приведет к более частым госпитализациям, чем это было в прошлом январе.

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Источник: РИА "Новости"

Оптимистичный сценарий предполагает высокий иммунный ответ у граждан страны и эффективность бустерных прививок. В этих условиях, если не принять дополнительных мер, число обращений в больницы может на пике достигать 2 тыс. в день, а в период между 1 декабря и 30 апреля госпитализированы могут быть 175 тыс. пациентов и 24,7 тыс. — умереть, сообщают ученые.

Пессимистичный сценарий предполагает низкий иммунный ответ организма и низкую эффективность бустерных инъекций.

В этом случае число обращений к врачам может вдвое превысить показатели прошлого января, если не будут предприняты дополнительные действия. Число госпитализаций составит 492 тыс. и смертей — 74,8 тыс.

«Согласно нашему оптимистичному сценарию, влияние “омикрона” в начале 2022 года удастся снизить с помощью умеренных мер контроля, например, удаленная работа. Однако пессимистичный сценарий предполагает, что, возможно, понадобятся более жесткие меры, чтобы не перегрузить национальную службу здравоохранения», — приводятся в релизе слова Розанны Барнард из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, которая была одним из ведущих авторов исследования.

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За все время пандемии в Англии выявили более 9,1 млн заразившихся коронавирусом. С начала декабря суточное число положительных ПЦР-тестов в основном превышает 40 тыс., в отдельные дни опускаясь ниже этой отметки. Также за время пандемии в Англии умерли 127,2 тыс. человек, заболевших COVID-19.

В правительстве Великобритании ранее указывали. что для омикрон-штамма характерны высокие темпы распространения. Там также отмечали, что это может привести к быстрому росту числа госпитализаций и давлению на систему здравоохранения.

9 декабря премьер-министр Борис Джонсон объявил о переходе к «плану Б» из-за распространения «омикрона». В стране сделали обязательным ношение масок в большинстве общественных мест, в том числе театрах, кинотеатрах и религиозных объектах.

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