В России выросла доля работодателей, которые платят годовые премии

В опросе приняли участие 1 тыс. работодателей и 2,5 тыс. представителей экономически активного населения с постоянной работой из 213 населенных пунктов во всех округах страны. Исследование проводилось с 20 ноября по 7 декабря 2021 года.
Вознаградить всех сотрудников собираются 20% работодателей. Еще 23% намерены выдавать премии выборочно (отдельным специалистам или подразделениям).
В 36% компаний не планируют выплачивать премию по итогам года, а 21% до сих пор не определились с решением.
В доковидном 2019 годуг выплатить премии всем сотрудникам собирались лишь 15% компаний, а в 2020-м — 17%. Число тех, кто выплатит денежное вознаграждение выборочно, тоже увеличилось по сравнению с 2019 годом. Тогда так собиралвсь поступить только каждая пятая организация (20%).
Среди организаций, которые будут премировать всех сотрудников, больше всего небольших компаний с численностью персонала до 100 человек (24%). Чаще других премии выдают компании, работающие в сфере торговли (21%). Среди тех, кто делает это выборочно, больше компаний из сфер IT, интернета и связи (42%).
Получить премию по итогам года рассчитывают 29% работающих россиян. Еще порядка 60% думают, что им не выплатят ее вовсе. Из них 40% отметили, что выплачивать годовые премии в их фирмах не принято, 11% обвинили в этом нестабильное финансово-экономическое положение организации, а еще 9% допустили наличие других причин.
Россияне, чей доход превышает 80 тыс. руб., рассчитывают получить бонусную выплату чаще, чем опрошенные с низким доходом (35% против 25%).
В свою очередь, респонденты в возрасте от 35 до 44 лет надеются на премию чаще представителей других возрастных категорий (31%).
При этом получить годовую премию в 2019 году также рассчитывали 29% опрошенных — это больше, чем в предыдущие годы наблюдений. Число тех, кто не ожидает получения премии из-за финансовых сложностей в компании, снизилось (ранее составляло 13%). В 2019 году на финансовые затруднения в фирме так же, как и в 2021 году, указывали 11% респондентов.
В ноябре сервис «Работа.ру» провел опрос, который показал, что получить новогоднюю премию также рассчитывают 29% россиян, в то время как 71% не надеются на дополнительные выплаты. При этом больше половины из тех, кто ожидают премии, полагали, что им выплатят около 10% от суммы зарплаты.
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