Названы 5 любопытных фактов о Конституции России

1. «Предшественница» Конституции РФ появилась в 1730 году
В России первая попытка создать документ, ограничивающий самодержавную власть, была предпринята в 1730 году движением верховников. Проект составил Дмитрий Голицын.
Подписавшая «Кондиции» императрица Анна Иоанновна не могла объявлять войну или заключать мир, вводить новые подати и налоги, расходовать казну по своему усмотрению, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, без суда лишать дворянина жизни и имущества, вступать в брак, назначать наследника престола без согласия Верховного тайного совета.
2. Действующая Конституция — пятая по счету
Первой «настоящей» Конституцией считают документ, принятый 10 июля 1918 года на заседании V Всероссийского съезда Советов. Он назывался «Конституция (Основной закон) РСФСР».
В январе 1924 года была принята Конституция Союза ССР. Третья, «сталинская» Конституция вышла 5 декабря 1936 года. Четвертая Конституция была принята 7 октября 1977 года при Леониде Брежневе.
Действующая Конституция была принята на Всенародном голосовании 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря.
3. Над Конституцией работали около тысячи человек
Новую Конституцию РФ разрабатывали три года. Существовало немало проектов, над которыми работали отдельные комиссии. Итоговая версия главного документа страны стала компромиссом — она объединила лучшие наработки около тысячи человек — депутатов, представителей разных политических сил, юристов, специалистов разных отраслей, субъектов РФ, международных экспертов.
4. Почти половина россиян никогда не читала Конституцию
42% россиян никогда не читали основной закон страны, показал опрос «Левада-центра» в 2018 году. Только 9% респондентов сообщили, что хорошо помнят содержание Конституции, 23% — «довольно плохо», а 26% читали, но ничего не помнят.
5. В Конституцию вносили поправки четыре раза
Изменить Конституцию сложно, но возможно. С момента введения ее в силу в 1993 году в основной закон страны было внесено несколько блоков содержательных поправок.
В 2008 году изменения расширили сроки полномочий Президента и Государственной Думы, а также создали институт ежегодных отчётов Правительства страны перед нижней палатой парламента.
В феврале 2014 года были объединены Верховный суд РФ и Высший арбитражный суд РФ.
В июле 2014 поправка к Конституции наделила Президента возможностью назначать численностью не более 10% от состава в Совет Федерации представителей Российской Федерации.
Наиболее масштабные изменения Конституция претерпела в 2020 году по результатам общероссийского голосования. Коррективам подверглось содержание сорока одной статьи, затрагивающих основные приоритеты государственной политики, определение брака, исполнение решений международных судов, порядок формирование Совета Федерации, создание федеральных территорий, организацию местного самоуправления и прочее. Поправки 2020 года также расширили полномочия президента при сокращении полномочий правительства.
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