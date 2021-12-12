14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США превратила свое рабочее место в пряничный домик
Работников офиса ждал сюрприз.
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47-летняя Моника Орри из Калифорнии обожает Рождество. Когда в ее офисе стартовал конкурс по лучшему украшению рабочего места, она подошла к заданию с энтузиазмом.
Небольшую кабинку вокруг своего рабочего стола Моника превратила в пряничный домик, украшенный лампочками, гигантскими леденцами и ватой, изображающей снег на крыше.
«Я хотела разделить с коллегами мою любовь к Рождеству и заставить людей улыбнуться», — сказала Орри в комментарии SWNS.
Чтобы построить домик из картона, Моника пришла на работу в воскресенье и потратила 8 часов. Утром в понедельник ее коллег ждал настоящий сюрприз. Монику сразу же признали победительницей конкурса.
«Многие коллеги приводили своих детей посмотреть на мой пряничный домик, и это вызывало у многих улыбку. Миссия выполнена», — сказала она.
Анна Лысенко