Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кому с 1 января поднимут зарплаты и чем необычна эта прибавка Сотрудников могут ждать сюрпризы, так как на рынке труда наметился неожиданный тренд
Фоторепортажи
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница США превратила свое рабочее место в пряничный домик

Работников офиса ждал сюрприз.

Во время загрузки произошла ошибка.

47-летняя Моника Орри из Калифорнии обожает Рождество. Когда в ее офисе стартовал конкурс по лучшему украшению рабочего места, она подошла к заданию с энтузиазмом.

Небольшую кабинку вокруг своего рабочего стола Моника превратила в пряничный домик, украшенный лампочками, гигантскими леденцами и ватой, изображающей снег на крыше.

«Я хотела разделить с коллегами мою любовь к Рождеству и заставить людей улыбнуться», — сказала Орри в комментарии SWNS.

Чтобы построить домик из картона, Моника пришла на работу в воскресенье и потратила 8 часов. Утром в понедельник ее коллег ждал настоящий сюрприз. Монику сразу же признали победительницей конкурса.

«Многие коллеги приводили своих детей посмотреть на мой пряничный домик, и это вызывало у многих улыбку. Миссия выполнена», — сказала она.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь