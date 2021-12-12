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16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые научились программировать пол мышей

Технологию можно будет применять в сельском хозяйстве.

Источник: AP 2021

Исследователи генетически отредактировали мышей, чтобы они давали потомство только мужского или женского пола.

Тесты показали, что новая технология эффективна на 100%. Ученые считают ее прорывом на пути к решению многих проблем животноводства, где часто востребован только один пол.

Животных нежелательного пола часто убивают при рождении. Например, в мире ежегодно погибает до 6 миллиардов цыплят-самцов. Похожая ситуация — в молочной отрасли, где телят мужского пола обычно убивают в первую неделю их жизни. В лабораторных исследованиях тоже часто требуются животные определенного пола.

Ученые из британского Института Фрэнсиса Крика приступили к разработке генетической системы, которая инактивирует эмбрионы сразу после оплодотворения. Нежелательные зародыши в их технологии прекращают развиваться, имея всего от 16 до 32 клеток.

Команда считает, что, поскольку целевые гены обнаружены у всех видов млекопитающих, технологию можно будет использовать не только для мышей. Однако для ее внедрения потребуется решить этические и юридические вопросы.

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