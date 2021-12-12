Названы препараты, приводящие к инсульту после COVID-19

Иммунолог подчеркнула, что после перенесенного коронавируса нельзя достаточно длительно употреблять кроворазжижающие препараты. Это можно делать только в том случае, если пациент госпитализирован и находится в стационаре, а врач выявил у него осложнения и назначил ему необходимые лекарства.
«Ибо у нас сейчас творится такое мракобесие — все подряд длительно пьют антикоагулянты (препятствуют чрезмерному образованию тромбов) и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов (кровоизлияние в мозг)», — заявила Ярцева.
По словам главного профилактолога УрФО, доктора медицинских наук Сергея Токарева, россияне стали достаточно часто и беспорядочно употреблять антикоагулянты перед вакцинацией.
Ранее ученые из Йельской школы медицины выяснили, что причиной тромбозов сердца у пациентов с коронавирусом является избыток нейтрофилов, которые помогают бороться с инфекцией.