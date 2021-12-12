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17:27 (мск), источник: Газета.Ру

Названы препараты, приводящие к инсульту после COVID-19

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что самостоятельная профилактика возможного образования тромбов после COVID-19 может привести к инсультам. Об этом сообщает URA.RU.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Иммунолог подчеркнула, что после перенесенного коронавируса нельзя достаточно длительно употреблять кроворазжижающие препараты. Это можно делать только в том случае, если пациент госпитализирован и находится в стационаре, а врач выявил у него осложнения и назначил ему необходимые лекарства.

«Ибо у нас сейчас творится такое мракобесие — все подряд длительно пьют антикоагулянты (препятствуют чрезмерному образованию тромбов) и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов (кровоизлияние в мозг)», — заявила Ярцева.

По словам главного профилактолога УрФО, доктора медицинских наук Сергея Токарева, россияне стали достаточно часто и беспорядочно употреблять антикоагулянты перед вакцинацией.

Ранее ученые из Йельской школы медицины выяснили, что причиной тромбозов сердца у пациентов с коронавирусом является избыток нейтрофилов, которые помогают бороться с инфекцией.

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