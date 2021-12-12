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19:39 (мск), источник: Телеканал 360°

ВОЗ оценила опасность штамма «омикрон» ниже «дельты»

Штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем штамм возбудителя «дельта», но он распространяется намного быстрее. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

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Источник: РИА "Новости"

По последним данным, штамм «омикрон» выявили в 63 странах мира. По предварительным данным, новый вариант возбудителя может стать доминирующим.

Он распространяется быстрее, чем штамм «дельта», но при этом несет меньшую опасность здоровью. В организации подчеркнули, что данные о свойствах «омикрона» носят предварительный характер.

«На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против штамма “омикрон”», — говорится в сообщении.

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Проведенные исследования позволяют предположить, что препараты теряют свою эффективность в отношении инфекции и передачи возбудителя.

Однако последствия заражения позволяют предварительно утверждать, что течение заболевания проходит без симптомов, а также в легкой и средней степени тяжести.

Накануне ученые Африканского научно-исследовательского института здравоохранения выпустили данные исследования по штамму «омикрон». После изучения образцов плазмы 12 зараженных они выяснили, что уровень антител у привитых вакциной Pfizer падает при заражении в 41 раз.

Это снижает способность препарата защитить человека от инфекции. Ученые заявили, что выборка достаточно небольшая, но предварительные данные таковы, что повысить иммунитет поможет бустерная доза вакцины.

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